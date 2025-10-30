Κλοπή στο Λούβρο: Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν, μεταδίδει ο γαλλικός ραδιοσταθμός RTL
ΚΟΣΜΟΣ
Μουσείο Λούβρου Παρίσι Κλοπή

Κλοπή στο Λούβρο: Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν, μεταδίδει ο γαλλικός ραδιοσταθμός RTL

Δύο άνδρες που συνελήφθησαν το περασμένο σαββατοκύριακο «παραδέχθηκαν εν μέρει» την εμπλοκή τους στην κλοπή

Κλοπή στο Λούβρο: Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν, μεταδίδει ο γαλλικός ραδιοσταθμός RTL
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν σχετικά με την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, μετέδωσε σήμερα ο γαλλικός ραδιοσταθμός RTL.

Νωρίτερα σήμερα ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM είχε μεταδώσει ότι ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη στην περιφέρεια του Παρισιού αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ, προσθέτοντας ότι ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε το ριφιφί.

Δύο άνδρες που συνελήφθησαν το περασμένο σαββατοκύριακο "παραδέχθηκαν εν μέρει" την εμπλοκή τους στην κλοπή, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση της εισαγγελέα του Παρισιού.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας της εισαγγελέα της γαλλικής πρωτεύουσας δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί στα αιτήματα να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές.


Ειδήσεις σήμερα:

Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%

Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες

Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης