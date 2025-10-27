Το δόγμα Τραμπ: «Μία κρύο και μία ζέστη» με τον Πούτιν

Στην Ουκρανία ο Τραμπ επιχείρησε να εφαρμόσει το ίδιο μοντέλο με τη Γάζα - Ανακοίνωσε συνάντηση με τον Πούτιν, την οποία ακύρωσε αργότερα γιατί «δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή» - Νέες κυρώσεις στις ρωσικές Rosneft και Lukoil, που πλήττουν τον ενεργειακό κορμό της Μόσχας, αλλά ανεβάζουν τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη

