Τον Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του υποδέχτηκε ο Θεόφιλος Γ' στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ

Τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών,και τη σύζυγό του,, υποδέχτηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων,στον Ναό της Αναστάσεως, στην Ιερουσαλήμ.Ο Μακαριώτατος ξενάγησε προσωπικά τον Αντιπρόεδρο και τη σύζυγό του στους ιερούς χώρους της Εκκλησίας, αναφερόμενος στη βαθιά σημασία της για όλη την Χριστιανοσύνη ως τόπος της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Κυρίου.Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μακαριώτατος μετέφερε τους χαιρετισμούς του στονκαι εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να ανακουφίσει τα δεινά των αθώων.Στην ομιλία του, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στα λόγια του Κυρίου: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού» (Ματθαίος 5:9).