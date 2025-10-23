Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Τον Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του υποδέχτηκε ο Θεόφιλος Γ' στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ξενάγησε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του στους χώρους του ναού και έστειλε τους χαιρετισμούς του στον Τραμπ
Τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του, Ούσα, υποδέχτηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ' στον Ναό της Αναστάσεως, στην Ιερουσαλήμ.
Ο Μακαριώτατος ξενάγησε προσωπικά τον Αντιπρόεδρο και τη σύζυγό του στους ιερούς χώρους της Εκκλησίας, αναφερόμενος στη βαθιά σημασία της για όλη την Χριστιανοσύνη ως τόπος της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Κυρίου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μακαριώτατος μετέφερε τους χαιρετισμούς του στον Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να ανακουφίσει τα δεινά των αθώων.
Στην ομιλία του, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στα λόγια του Κυρίου: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού» (Ματθαίος 5:9).
