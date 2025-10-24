Βρετανία: Κατάσχεση - ρεκόρ παράνομων ενέσιμων φαρμάκων για απώλεια βάρους
ΚΟΣΜΟΣ
Ενέσιμες θεραπείες Ενέσεις αδυνατίσματος Αδυνάτισμα Κατάσχεση

Βρετανία: Κατάσχεση - ρεκόρ παράνομων ενέσιμων φαρμάκων για απώλεια βάρους

Κατασχέθηκαν 2.000 σύριγγες με δύο ουσίες που δεν έχουν εγκριθεί στη χώρα για απώλεια βάρους, δεκάδες χιλιάδες άδειες σύριγγες και ακατέργαστες χημικές ουσίες

Βρετανία: Κατάσχεση - ρεκόρ παράνομων ενέσιμων φαρμάκων για απώλεια βάρους
Τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων φαρμάκων για απώλεια βάρους που έχει καταγραφεί παγκοσμίως ανακοίνωσε ο βρετανικός οργανισμός φαρμάκων (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency / MHRA).


Ο οργανισμός έκανε έφοδο σε εργοστάσιο παρασκευής χιλιάδων ενέσιμων με μη αδειοδοτημένες φαρμακευτικές ουσίες σε αποθήκη στο Νόρθαμπτον.. Συνολικά κατασχέθηκαν 2.000 σύριγγες με τις ουσίες τιρζεπατίδη και ρετατρουτίδη, που είναι φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί στη Βρετανία για την απώλεια βάρους, δεκάδες χιλιάδες άδειες σύριγγες και ακατέργαστες χημικές ουσίες.

Η εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων ξεπερνά τις 250.000 λίρες, ενώ εντοπίστηκαν περίπου 20.000 λίρες σε μετρητά, που εκτιμάται ότι συνδέονται με παράνομο εμπόριο φαρμάκων.



Η επιχείρηση διήρκεσε δύο ημέρες, στο πλαίσιο της δράσης του MHRA για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου φαρμάκων αδυνατίσματος.


Το εργοστάσιο βρίσκεται στην κεντρική Αγγλία και είναι το πρώτο του συγκεκριμένου είδους που εντοπίστηκε. «Πρόκειται για μια νίκη στον αγώνα εναντίον ξεδιάντροπων εγκληματιών, οι οποίοι θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο πουλώντας επικίνδυνα και παράνομα ενέσιμα φάρμακα για απώλεια βάρους προκειμένου να βγάλουν γρήγορα χρήματα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι Λέικερς πωλούνται 10 δισ. δολάρια, αλλά δεν είναι η πιο ακριβή ομάδα του ΝΒΑ - Η λίστα του Forbes

Αναίρεσε τη θέση του σε χρόνο ρεκόρ, λέει η κυβέρνηση για τον Δούκα μετά την αντιπαράθεση με Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος στο Κορωπί ενώ είχε φωτογραφία στο κινητό του με τη γυναίκα του χτυπημένη - Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη
Κλείσιμο

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης