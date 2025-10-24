Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Βρετανία: Κατάσχεση - ρεκόρ παράνομων ενέσιμων φαρμάκων για απώλεια βάρους
Κατασχέθηκαν 2.000 σύριγγες με δύο ουσίες που δεν έχουν εγκριθεί στη χώρα για απώλεια βάρους, δεκάδες χιλιάδες άδειες σύριγγες και ακατέργαστες χημικές ουσίες
Τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων φαρμάκων για απώλεια βάρους που έχει καταγραφεί παγκοσμίως ανακοίνωσε ο βρετανικός οργανισμός φαρμάκων (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency / MHRA).
Ο οργανισμός έκανε έφοδο σε εργοστάσιο παρασκευής χιλιάδων ενέσιμων με μη αδειοδοτημένες φαρμακευτικές ουσίες σε αποθήκη στο Νόρθαμπτον.. Συνολικά κατασχέθηκαν 2.000 σύριγγες με τις ουσίες τιρζεπατίδη και ρετατρουτίδη, που είναι φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί στη Βρετανία για την απώλεια βάρους, δεκάδες χιλιάδες άδειες σύριγγες και ακατέργαστες χημικές ουσίες.
Η εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων ξεπερνά τις 250.000 λίρες, ενώ εντοπίστηκαν περίπου 20.000 λίρες σε μετρητά, που εκτιμάται ότι συνδέονται με παράνομο εμπόριο φαρμάκων.
Η επιχείρηση διήρκεσε δύο ημέρες, στο πλαίσιο της δράσης του MHRA για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου φαρμάκων αδυνατίσματος.
Το εργοστάσιο βρίσκεται στην κεντρική Αγγλία και είναι το πρώτο του συγκεκριμένου είδους που εντοπίστηκε. «Πρόκειται για μια νίκη στον αγώνα εναντίον ξεδιάντροπων εγκληματιών, οι οποίοι θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο πουλώντας επικίνδυνα και παράνομα ενέσιμα φάρμακα για απώλεια βάρους προκειμένου να βγάλουν γρήγορα χρήματα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ.
