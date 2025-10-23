Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ υπέγραψαν ΕΕ και Αίγυπτος – Κοινή δήλωση για Γάζα, Ερυθρά Θάλασσα και μεταναστευτικό

Για τη μετανάστευση, αναγνωρίζεται η «αυξανόμενη πολυπλοκότητα της δυναμικής της μετανάστευσης στην περιοχή, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος». Και οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους σε ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διακυβέρνηση της μετανάστευσης. Υπό το πρίσμα αυτής της κοινής δέσμευσης, η ΕΕ επαινεί την Αίγυπτο για τη φιλοξενία εκατομμυρίων προσφύγων και αιτούντων άσυλο και εκτιμά τη συνεχή συνεργασία με την Αίγυπτο σε αυτό το θέμα.Η ΕΕ υπενθυμίζει την οικονομική της υποστήριξη στον τομέα της μετανάστευσης και της κινητικότητας, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027.Επιπλέον, και οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στενά, με στόχο τη δημιουργία δομημένων, δίκαιων και τακτικών μεταναστευτικών οδών που θα ωφελήσουν την Αίγυπτο, τους μετανάστες και τις ευρωπαϊκές χώρες προορισμού.Επαναλαμβάνεται η κοινή δέσμευση ΕΕ-Αιγύπτου να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης. «Υπογραμμίζουμε το κοινό μας συμφέρον να συνεχίσουμε την ισχυρή συνεργασία στη διαχείριση των συνόρων για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, στην έρευνα και διάσωση και στην καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, καθώς και της εμπορίας ανθρώπων κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία μας για τις επιστροφές, τις επανεισδοχές και τη βιώσιμη επανένταξη κατά τρόπο αξιοπρεπή, συντονισμένο και σύμφωνο με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ώστε να βελτιωθεί η επικοινωνία και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα», αναφέρεται στη δήλωση.