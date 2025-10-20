Το Ισραήλ πήρε μέσω του Ερυθρού Σταυρού μια ακόμη σορό ομήρου της Χαμάς
Το Ισραήλ πήρε μέσω του Ερυθρού Σταυρού μια ακόμη σορό ομήρου της Χαμάς

Νωρίτερα, η Χαμάς είχε επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 ομήρων εκ των 28 που δεσμεύτηκε να παραδώσει στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός

Το Ισραήλ πήρε μέσω του Ερυθρού Σταυρού μια ακόμη σορό ομήρου της Χαμάς
Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε μέσω του Ερυθρού Σταυρού μια ακόμη σορό που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Το Ισραήλ "παρέλαβε μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός αγνοούμενου ομήρου το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ (την ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας) στη Λωρίδα της Γάζας", αναφέρει η ανακοίνωση που διευκρινίζει ότι η σορός αναμένεται στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Ισραήλ.

Πριν από την παράδοση αυτής της σορού, η Χαμάς είχε επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 ομήρων εκ των 28 που δεσμεύτηκε να παραδώσει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.



