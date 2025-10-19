Βίντεο: Η στιγμή της διάρρηξης στο Λούβρο - Ληστής κρατώντας τον τροχό, παραβιάζει γυάλινη προθήκη σε αίθουσα που υπάρχουν επισκέπτες

Οι δράστες έσπασαν δύο προθήκες, μία για τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα» και η άλλη για τα «κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων» χρησιμοποιώντας τροχό, πριν κλέψουν τα κοσμήματα.

Το ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας - Τα κοσμήματα που έκλεψαν

Τα τέσσερα άτομα κατέβηκαν ξανά με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος και διέφυγαν με δύο σκούτερ. Η

βρήκε δύο τροχούς, βενζίνη, γάντια, walkie talkie, μια κουβέρτα, ένα γιλέκο και ένα κόσμημα που βρισκόταν στο δρόμο. Πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από

, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου

Όπως αναφέρει η Le Parisien, οι δράστες έκλεψαν

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει βρεθεί ακόμη ένα αντίκειμενο που εκλάπη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαριστεί για ποιο πρόκειται.





Το διαμάντι Régent

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λορέν Νουνιέζ, οι δράστες είχαν ένα σχέδιο πολύ καλά οργανωμένο, το οποίο το εκτέλεσαν μέσα σε μόλις 7'.



Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή η





Η στιγμή που οι επισκέπτες εκκενώνουν το μουσείο:





«Μια



Η αίθουσα του Απόλλωνα:





Οι προηγούμενες κλοπές στο Λούβρο



Οι κλοπές από το μουσείο του Λούβρου είναι σπάνιες, χάρη στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αλλά έχουν συμβεί - με πιο γνωστή την περίπτωση του 1911, όταν κλάπηκε το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, η Μόνα Λίζα.



Ο ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ και ο ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο ανακρίθηκαν και οι δύο από την αστυνομία. Ωστόσο, ο ένοχος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας Ιταλός που -από αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας- ήθελε να επιστρέψει ο πίνακας στην Ιταλία. Βρέθηκε τρία χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία και επέστρεψε στο Παρίσι. Εκείνη την εποχή ο πίνακας δεν ήταν τόσο διάσημος όσο είναι τώρα.



Επίσης το 1983 ορισμένα είδη πανοπλίας του 16ου αιώνα εξαφανίστηκαν και ανακαλύφθηκαν ξανά μόλις το 2011.



Πιο πρόσφατα, ένας πίνακας του ζωγράφου του 19ου αιώνα Καμίλ Κορό κλάπηκε το 1998. Ο πίνακας «Le Chemin de Sèvres. Vue de Paris» απλώς αφαιρέθηκε από τον τοίχο χωρίς να τον δει κανείς. Η κλοπή οδήγησε σε μια σημαντική αναθεώρηση της ασφάλειας. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής.



Να σημειωθεί ότι το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, με 30.000 επισκέπτες τη μέρα, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν τουρίστες.



