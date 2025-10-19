Βίντεο: Η στιγμή της διάρρηξης στο Λούβρο - Ληστής κρατώντας τον τροχό, παραβιάζει γυάλινη προθήκη σε αίθουσα που υπάρχουν επισκέπτες
Μουσείο Λούβρου Ληστεία Διάρρηξη Λούβρο Παρίσι Αστυνομία

Τέσσερις ήταν συνολικά οι δράστες που άρπαξαν τα κοσμήματα από το γαλλικό μουσείο - Το BFMTV, δημοσίευσε το βίντεο ντοκουμέντο από την αίθουσα του Απόλλωνα όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια

Πολύτιμα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας εκλάπησαν από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, έπειτα από μια θεαματική διάρρηξη που θυμίζει κινηματογραφική ταινία.

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τέσσερις: δύο ήταν ντυμένοι με κίτρινα γιλέκα υποδυόμενοι τους εργάτες και βρίσκονταν σε ένα φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα ενώ άλλοι δύο ήταν με σκούτερ. Με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος, κατάφεραν να φτάσουν απευθείας στον πρώτο όροφο του κτιρίου, από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Το BFMTV, δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ένας εκ των δραστών με κίτρινο γιλέκο και κουκούλα, φαίνεται να «πριονίζει» γυάλινη προθήκη στην φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Δείτε βίντεο:

 Οι δράστες έσπασαν δύο προθήκες, μία για τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα» και η άλλη για τα «κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων» χρησιμοποιώντας τροχό, πριν κλέψουν τα κοσμήματα.

Το ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Βρέθηκε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας - Τα κοσμήματα που έκλεψαν

Τα τέσσερα άτομα κατέβηκαν ξανά με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος και διέφυγαν με δύο σκούτερ. Η αστυνομία βρήκε δύο τροχούς, βενζίνη, γάντια, walkie talkie, μια κουβέρτα, ένα γιλέκο και ένα κόσμημα που βρισκόταν στο δρόμο. Πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

Το στέμμα  της αυτοκράτειρας Ευγενίας εντοπίστηκε έξω από το μουσείο:

Όπως αναφέρει η Le Parisien, οι δράστες έκλεψαν ένα σετ κοσμημάτων, ένα κολιέ, σκουλαρίκια αλλά και δύο κορώνες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Ευγενίας που βρέθηκε. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει βρεθεί ακόμη ένα αντίκειμενο που εκλάπη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαριστεί για ποιο πρόκειται. 

Σύμφωνα με πηγή μέσα από το μουσείο, το διάσημο διαμάντι «Régent» -το μεγαλύτερο της συλλογής,  άνω των 140 καρατίων- δε συμπεριλαμβάνεται στα κλεμμένα αντικείμενα. To συγκεκριμένο διαμάντι λέγεται και  «καταραμένο», αφού όσοι το είχαν στην κατοχή τους δεν είχαν καλό τέλος. 

diamanti__8_
Το διαμάντι Régent
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λορέν Νουνιέζ, οι δράστες είχαν ένα σχέδιο πολύ καλά οργανωμένο, το οποίο το εκτέλεσαν μέσα σε μόλις 7'.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή η κλοπή, στο σημείο έσπευσε η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, ενώ το μουσείο έκλεισε.
Η στιγμή που οι επισκέπτες εκκενώνουν το μουσείο:


 «Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε στα social media η Ντατί.

 Η αίθουσα του Απόλλωνα: 

Au Louvre ! La galerie d'Apollon
Οι προηγούμενες κλοπές στο Λούβρο 

Οι κλοπές από το μουσείο του Λούβρου είναι σπάνιες, χάρη στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αλλά έχουν συμβεί - με πιο γνωστή την περίπτωση του 1911, όταν κλάπηκε το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, η Μόνα Λίζα.

Ο ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ και ο ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο ανακρίθηκαν και οι δύο από την αστυνομία. Ωστόσο, ο ένοχος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας Ιταλός που -από αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας- ήθελε να επιστρέψει ο πίνακας στην Ιταλία. Βρέθηκε τρία χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία και επέστρεψε στο Παρίσι. Εκείνη την εποχή ο πίνακας δεν ήταν τόσο διάσημος όσο είναι τώρα.

Επίσης το 1983 ορισμένα είδη πανοπλίας του 16ου αιώνα εξαφανίστηκαν και ανακαλύφθηκαν ξανά μόλις το 2011.

 Πιο πρόσφατα, ένας πίνακας του ζωγράφου του 19ου αιώνα Καμίλ Κορό κλάπηκε το 1998. Ο πίνακας «Le Chemin de Sèvres. Vue de Paris» απλώς αφαιρέθηκε από τον τοίχο χωρίς να τον δει κανείς. Η κλοπή οδήγησε σε μια σημαντική αναθεώρηση της ασφάλειας. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής.

Να σημειωθεί ότι το Λούβρο είναι το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως, με 30.000 επισκέπτες τη μέρα, με τον αριθμό τους να φτάνει τα 9 εκατομμύρια το 2024, το 80% των οποίων ήταν τουρίστες.

