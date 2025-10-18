Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ζελένσκι: Συζητήσαμε για τους Tomahawk με τον Τραμπ, αλλά οι ΗΠΑ δεν θέλουν κλιμάκωση
Ζελένσκι: Συζητήσαμε για τους Tomahawk με τον Τραμπ, αλλά οι ΗΠΑ δεν θέλουν κλιμάκωση
Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για μία παραγωγική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αναφέρθηκε στο θέμα με τους πυραύλους μεγάλους βεληνεκούς, Tomahawk, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν θέλουν κλιμάκωση.
Συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος είπε για τους Tomahawk: «Μιλήσαμε, φυσικά, και για μακροπρόθεσμες ενέργειες και δεν θέλω να κάνω δηλώσεις γι' αυτό. Αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε γι' αυτό επειδή κανείς δεν θέλει, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν κλιμάκωση».
Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι: «Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε με τον Πρόεδρο Τραμπ (Donald Trump) ήταν οι εγγυήσεις ασφαλείας. Θέλουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν μέρος της ασφάλειας».
Όσο για την συνολική εικόνα της συνάντησής του με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι δήλωσε πως έγινε μία παραγωγική συνάντηση και συζήτηση με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αεράμυνας της Ουκρανίας».
