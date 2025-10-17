Ποινές έως 11 ετών σε τρεις Βρετανούς νεοναζί που σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Κρίθηκαν ένοχοι για την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών και για τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σε κάποιον που προετοιμάζει ή διαπράττει τρομοκρατική ενέργεια. Ένας από τους τρεις καταδικάστηκε και για την κατασκευή απαγορευμένου όπλου.

