Η Χαλ του Ατζούν Ιλιτζαλί επέστρεψε στην Premier League: Επικράτησε 1-0 της Μίντλεσμπρο σε φινάλε θρίλερ με γκολ στο 90+3', βίντεο
Ένα γκολ του ΜακΜπέρνι μετά από τραγικό λάθος του γκολκίπερ της Μίντλεσμπρο ήταν αρκετό για να δώσει την άνοδο στη Χαλ ύστερα από 10 χρόνια

Η Χαλ θα είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει τις Κόβεντρι και Ίπσουιτς στην Premier League της περιόδου 2026/27, καθώς νίκησε την Μίντλεσπρο με 1-0 με... buzzer beater γκολ του ΜακΜπέρνι στις καθυστερήσεις του τελικού των play off ανόδου και πήρε το τελευταίο «εισιτήριο» για τα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στην κορύφωση της πιο έντονης σειράς play off των τελευταίων ετών, μετά την «αποβολή» της Σαουθάμπτον απ’ την EFL λόγω «κατασκοπίας» των προπονήσεων της Μίντλεσπρο πριν από τους ημιτελικούς, οι «τίγρεις» έγραψαν Ιστορία.


Κι επιστρέφουν στην Premier League έπειτα από 9 χρόνια απουσίας κι ενώ ενδιάμεσα είχαν γνωρίσει άλλον έναν υποβιβασμό, παίζοντας στη League One (2020/21).

Παρά το γεγονός ότι μπήκαν στα play off ανόδου απ’ την 6η θέση της Championship, οι παίκτες της Χαλ κατάφεραν να προκριθούν «στον τελικό των 200 εκατ. ευρώ», μετά τα δύο παιχνίδια «φωτιά» με τη Μίλγουολ στους ημιτελικούς.

Και το απόγευμα του Σαββάτου (23/5), αν και πέρασαν... δύσκολες στιγμές απέναντι στη Μίντλεσπρο (που είχε πιο πειστική εικόνα στον τελικό), είπαν την τελευταία... λέξη στον αγώνα με το κοντινό πλασέ του ΜακΜπέρνι στο 90’+5’ έπειτα από σέντρα του Χιρακάουα και λάθος αντίδραση του γκολκίπερ της «Μπόρο» Σόλομον Μπριν.

Θυμίζουμε ότι ιδιοκτήτης της ομάδας είναι ο Τούρκος επιχειρηματίας, Ατζούν Ιλιτζαλί.

