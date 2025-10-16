Περού: Διαδηλώσεις στη Λίμα εναντίον της νέας πολιτικής ηγεσίας - Τουλάχιστον 75 τραυματίες

Ο στρατηγός Οσκάρ Αριόλα, εκπρόσωπος της αστυνομίας, έκανε λόγο για τέσσερις αστυνομικούς τραυματίες, αναφερόμενος σε «αυξημένο βαθμό βίας, ζημιές και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών» σε δηλώσεις του στο RPP.Υλικό από «κάμερες της αστυνομίας και του δήμου» της πρωτεύουσας θα επιτρέψει «την ταυτοποίηση των παραβατών του νόμου που παρεισέφρησαν σε ειρηνική κινητοποίηση για να προκαλέσουν χάος», ανέφερε ο πρόεδρος Χερί, υποσχόμενος «όλη την αυστηρότητα του νόμου» σε βάρος τους.Ο κ. Χερί αναφέρθηκε επίσης σε 10 συλλήψεις.«Η έκφραση των πολιτών στους δρόμους είναι δικαίωμα, μπροστά στην έλλειψη προσοχής του κράτους εδώ και χρόνια», αλλά «δεν θα επιτρέψουμε» τη «βία», πρόσθεσε.Χθες διαδήλωσαν επίσης φεμινιστικές οργανώσεις εναντίον του νέου προέδρου Χερί προσωπικά: είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του για βιασμό, που όμως μπήκε στο αρχείο χωρίς να δοθεί συνέχεια.Κράταγαν μεγάλη περουβιανή σημαία στην οποία είχαν γράψει με μαύρα γράμματα «Χοσέ Χερί, πρόεδρος του Περού, βιαστής».Τα χθεσινά επεισόδια αυξάνουν σε σχεδόν 150 τον αριθμό των τραυματιών στις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων στο Περού, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, πολιτών και δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις αρχές και ανεξάρτητες πηγές.