Περού: Διαδηλώσεις στη Λίμα εναντίον της νέας πολιτικής ηγεσίας - Τουλάχιστον 75 τραυματίες
«Η επανάσταση της Gen Z» λένε στο Περού για τις κινητοποιήσεις και τις αναταραχές των τελευταίων ημερών
Τουλάχιστον «55 αστυνομικοί» και «20 πολίτες» τραυματίστηκαν, ανέφερε ο μεταβατικός πρόεδρος Χερί μέσω X, αυξάνοντας προς τα πάνω τον απολογισμό των θυμάτων κι επικαλούμενος, όσον αφορά τα δεδομένα για τους τραυματισμούς των πολιτών, τον Συνήγορο του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στη Λίμα, στην Αρεκίπα, στην Κούσκο και σε άλλες πόλεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το άνευ προηγουμένου κύμα εκβιάσεων και δολοφονιών, με στόχους ιδίως οδηγούς, καλλιτέχνες, εμπόρους και άλλους.
Clashes break out near the Congress headquarters in Peru's Lima during an anti-government protest, leaving multiple police officers injured according to authorities.— AFP News Agency (@AFP) October 16, 2025
The protest was organised less than a week after Jose Jeri's new government was installed pic.twitter.com/xpk4ODqt7a
Η κρίση ασφαλείας στη χώρα των Άνδεων εκτιμάται πως ήταν καταλύτης της διεργασίας που οδήγησε στο να καθαιρεθεί με διαδικασία-εξπρές από το Κογκρέσο η πρώην πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε. Ο μέχρι την περασμένη εβδομάδα πρόεδρος του περουβιανού κοινοβουλίου Χερί, 38 ετών, τη διαδέχθηκε όπως προβλέπει το Σύνταγμα και θα κυβερνήσει ως τον Ιούλιο του 2026.
Όπως και σε προηγούμενες, στη χθεσινή κινητοποίηση, που είχε οργανωθεί προτού σημειωθεί η απρόσμενη αλλαγή κυβέρνησης, κάλεσε κυρίως το «Gen Z», κίνημα νέων που εξαπλώνεται σε διεθνές επίπεδο, κι είναι αναγνωρίσιμο χάρη σε σημαίες του One Piece.
Perú: ¡Otakus presentes! Algunos civiles construyeron sus propios escudos artesanales y los decoraron con populares personajes para defenderse de la Policía Nacional durante #Marcha15Octubre.— GM (@arroba_gerzon) October 16, 2025
Caricaturas como Dragon Ball y One Piece llamaron la atención en la Av. Abancay - Lima.… https://t.co/mrdDPPOIFx pic.twitter.com/vZe2cFNaoR
«Νομίζω ότι υπάρχει γενική δυσαρέσκεια διότι δεν έχει γίνει τίποτα (...) από πλευράς του κράτους», είπε χθες η Αμάντα Μέσα, αυτοαπασχολούμενη 49 χρονών, κατά τη διάρκεια πορείας προς το Κογκρέσο. «Η ανασφάλεια των πολιτών, οι εκβιασμοί, οι δολοφονίες κατ’ εντολή (...) έχουν αυξηθεί πολύ», απαρίθμησε ενώ το πλήθος φώναζε συνθήματα «ούτε ένας νεκρός ακόμη!».
Το προηγούμενο βράδυ, διαδηλωτές προσπάθησαν να ανατρέψουν μπαριέρες ασφαλείας μπροστά στο Κογκρέσο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.
«Έλλειψη προσοχής»
Η αστυνομία τους διέλυσε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ροπάλων και ασπίδων και επιτέθηκε σε ομάδες που πέταγαν πέτρες και πυροτεχνήματα εναντίον στοιχείων της.
#ÚLTIMAHORA 🇵🇪⚠️ Lo que empezó como una #protesta pacífica juvenil en #Lima terminó en enfrentamientos con la #PNP.— Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) October 16, 2025
Se reportan #incendios, disturbios y cierre de avenidas en el Centro de Lima.#MarchaNacional #Perú #Manifestaciones #NoticiasDeHoy #ÚltimaHora pic.twitter.com/gPJM4COgZQ
Ο στρατηγός Οσκάρ Αριόλα, εκπρόσωπος της αστυνομίας, έκανε λόγο για τέσσερις αστυνομικούς τραυματίες, αναφερόμενος σε «αυξημένο βαθμό βίας, ζημιές και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών» σε δηλώσεις του στο RPP.
Υλικό από «κάμερες της αστυνομίας και του δήμου» της πρωτεύουσας θα επιτρέψει «την ταυτοποίηση των παραβατών του νόμου που παρεισέφρησαν σε ειρηνική κινητοποίηση για να προκαλέσουν χάος», ανέφερε ο πρόεδρος Χερί, υποσχόμενος «όλη την αυστηρότητα του νόμου» σε βάρος τους.
Perú. Masiva manifestación de los jóvenes de la Generación Z y ciudadanía para exigir la salida de José Jerí y la derogación de las leyes pro crimen aprobadas por el Congreso.— Radio Temblor Internacional (@RadioTemblor) October 16, 2025
Comparte y apoya a los medios independientes de Perú 🇵🇪#Peru #PeruResiste #ParoNacional2025 #Noticias… pic.twitter.com/1EkG5AkGxo
Ο κ. Χερί αναφέρθηκε επίσης σε 10 συλλήψεις.
«Η έκφραση των πολιτών στους δρόμους είναι δικαίωμα, μπροστά στην έλλειψη προσοχής του κράτους εδώ και χρόνια», αλλά «δεν θα επιτρέψουμε» τη «βία», πρόσθεσε.
Χθες διαδήλωσαν επίσης φεμινιστικές οργανώσεις εναντίον του νέου προέδρου Χερί προσωπικά: είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του για βιασμό, που όμως μπήκε στο αρχείο χωρίς να δοθεί συνέχεια.
🇵🇪#AHORA - Protestas en el Congreso de Peru, contra el nuevo presidente Jose Jeri.pic.twitter.com/2BMzeAt9wN— DatoWorld (@DatosAme24) October 16, 2025
Κράταγαν μεγάλη περουβιανή σημαία στην οποία είχαν γράψει με μαύρα γράμματα «Χοσέ Χερί, πρόεδρος του Περού, βιαστής».
Τα χθεσινά επεισόδια αυξάνουν σε σχεδόν 150 τον αριθμό των τραυματιών στις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων στο Περού, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, πολιτών και δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις αρχές και ανεξάρτητες πηγές.
