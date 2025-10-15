Η Φον ντερ Λάιεν καλεί τη Βόρεια Μακεδονία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, προκειμένου να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της

Σκοπός της περιοδείας ήταν η επαναβεβαίωση της στήριξης της ΕΕ στην ενταξιακή πορεία των χωρών της περιοχής και η προώθηση του Σχεδίου Ανάπτυξης της ΕΕ ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027, που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη σταδιακή ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ.