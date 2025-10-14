Bloomberg: Ο Τραμπ δρέπει τις δάφνες του στη Μέση Ανατολή αλλά τα δύσκολα έρχονται

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
αξιοποίησε την μονοήμερη επίσκεψή του στο Ισραήλ
και την Αίγυπτο
για να απολαύσει τα επαίνους των ομολόγων του και να παρουσιάσει το όραμά του για μια ευρύτερη ειρήνη στη Μέση Ανατολή
, μετά την επιτυχία των μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα
.
Τώρα όμως, όπως σημειώνει το Bloomberg, έρχονται τα (ακόμα πιο) δύσκολα.
Μιλώντας στο Σαρμ Ελ Σέιχ,
ο Τραμπ υπέγραψε μια συμφωνία για τη Γάζα που, όπως είπε, χρειάστηκαν 3.000 χρόνια για να επιτευχθεί. Στη συνέχεια, στάθηκε μπροστά στους ηγέτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και έδωσε μια ομιλία σε στυλ προεκλογικής εκστρατείας, κατακρίνοντας τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν και ακόμη και μερικούς από αυτούς.
«Είστε φίλοι μου, είστε υπέροχοι άνθρωποι», είπε ο Τραμπ στους ηγέτες που στέκονταν πίσω του. «Υπάρχουν μερικοί που δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, αλλά δεν θα σας πω ποιοι είναι».
Αφήνοντας κατά μέρος τον τόνο του Τραμπ, ακόμη και οι επικριτές και οι πολιτικοί του αντίπαλοι συμφώνησαν ότι ήταν μια άξια νίκη, δεδομένου ότι είχε επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία που είχε αποδειχθεί αδύνατη για τους άλλους παρόντες και τον προκάτοχό του, Μπάιντεν. Όσο εύθραυστη και αν είναι η ειρήνη, ο Τραμπ κατάφερε να πείσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους που κρατούσε και να πείσει το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφική στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα.
