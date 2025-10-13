Νετανιάχου στην Κνεσέτ: Δεν έχω δει Αμερικανό πρόεδρο να κινείται με τόση αποφασιστικότητα και με τέτοιο σθένος όπως ο Τραμπ

«Το ημερολόγιο γράφει το τέλος ενός διετούς πολέμου»

Καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο βήμα της Κνεσέτ ο πρωθυπουργός του Ισραήλπου αντάλλαξε θερμό χαιρετισμό με τοντον οποίο και καλωσόρισε.«Θυμόμαστε τους φίλους μας, γνωρίζουμε τη συνεισφορά και την αποφασιστικότητά σας», είπε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η επιστροφή των ομήρων ήταν μια στιγμή χαράς. «Πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του έθνους», είπε.«Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία», είπε. «Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», πρόσθεσε.«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ. Κανένας άλλος δεν έχει κάνει παραπάνω, ούτε καν έφτασε κοντά», τόνισε, μιλώντας για πρόταση που τελειώνει τον πόλεμο πετυχαίνοντας όλους τους στόχους του Ισραήλ. «Είστε δεσμευμένος σε αυτήν την ειρήνη όπως κι εγώ. Και θα επιτύχουμε αυτή την ειρήνη. Και το κάναμε πριν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και θα το κάνουμε ξανά», είπε.«Σήμερα το εβραϊκό ημερολόγιο γράφει το τέλος ενός διετούς πολέμου», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Θυμόμαστε τους 1.200 ανθρώπους που εκτέλεσε η Χαμάς εν ψυχρώ, συμπεριλαμβανομένων και δεκάδων Αμερικανών».«Αυτά τα τέρατα παίρνουν μωρά ως ομήρους, ως απάντηση σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση, το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε. Με απαράμιλλο σθένος, εμείς θέλαμε να κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας. Οι στρατιώτες μας πολέμησαν σαν λιοντάρια. Πετύχαμε τεράστιες νίκες κατά τηςκαι του άξονα του«Το τίμημα αυτών των νικών ήταν βαρύ. Σχεδόν 2.000 Ισραηλινοί χάθηκαν. Άφησαν πίσω τους γονείς, συζύγους, παιδιά, αδέλφια. Τα γέλια τους χάθηκαν για πάντα. Στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών, θέλω να πω ότι ξέρω τον βαθύ σας πόνο, την ανείπωτη θλίψη που θα σας συνοδεύει στη ζωή της. Το κράτος του Ισραήλ σκύβει ταπεινά ενώπιόν σας. Λόγω των ηρώων το έθνος μας θα επιβιώσει, θα έχει ειρήνη».Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε και σε Αμερικανοϊσραηλινό τραυματία πολέμου, που βρισκόταν στην αίθουσα, και τον οποίο χειροκρότησαν όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ που σηκώθηκε όρθιος.«Οι άνθρωποί μας είναι ισχυροί. Οι Ισραηλινοί είναι έθνος λιονταριών. Οι Εβραίοι έχουν βγει από τις στάχτες τους ξανά και ξανά και όταν ιδρύσαμε το κράτος του Ισραήλ είπαμε "ποτέ ξανά, ποτέ ξανά δεν θα είμαστε ανυπεράσπιστοι έναντι των εχθρών μας". Οι εχθροί μας κατανοούν πόσο αποφασισμένοι είμαστε. Κατανοούν ότι το Ισραήλ είναι εδώ και θα μείνει εδώ. Αυτά είναι τα αδιάσειστα θεμέλια της ειρήνης. Ειρήνη δια της ισχύος».«Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι να έρθουμε εδώ», είπε και κατηγόρησε ότι σε πολλές χώρες υπέκυψαν στον αντισημιτισμό και στη Χαμάς. Ωστόσο, όπως είπε, καθοριστική ήταν η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ «και μέσα σε μία νύχτα άλλαξαν όλα». Όπως είπε, ο πρόεδροςπέτυχε να κάνει κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν εφικτό, έφερε τον κόσμο από πίσω του για να τον υποστηρίζει. Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ για τη συνεισφορά τους σε αυτή την προσπάθεια.«Στη ζωή μου έχω δει πολλούς Αμερικανούς προέδρους. Ποτέ δεν έχω δει κανέναν να κινείται τόσο γρήγορα, με τόση αποφασιστικότητα, με τέτοιο σθένος, όπως ο φίλος μας ο«Υπό τη δική σας ηγεσία μπορούμε να σφυρηλατήσουμε νέες συμφωνίες ειρήνης με τον αραβικό κόσμο. Πιστεύω ότι με την ηγεσία του προέδρου Τραμπ αυτό θα συμβεί πολύ γρηγορότερα απ' όσο πιστεύουν κάποιοι. Ως πρωθυπουργός του Ισραήλ τείνω χείρα φιλίας σε όσους επιθυμούν ειρήνη με εμάς», ανέφερε.«Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για όσα έχετε κάνει για μένα. Έχω υποβάλει τη δική σας υποψηφιότητα για να λάβετε το βραβείο Ισραήλ», ανέφερε, εκτιμώντας ότι θα πάρει το βραβείο Νόμπελ.«Έτσι ήρθαμε σε αυτή τη μέρα αγαπητέ μου Ντόναλντ. Ο θεός να σας ευλογεί εσάς και την οικογένειά σας, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το σύμφωνο μεταξύ των δύο γαιών της Επαγγελίας», κατέληξε.