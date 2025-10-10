Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Συνάντηση Μεντβέντεφ - Κιμ Γιόνγκ Ουν: Ευχαριστίες για τη στήριξη στο ουκρανικό
Ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, συναντήθηκε με τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο Κιμ Γιόνγκ Ουν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Βόρεια Κορέα, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Ο Μεντβέντεφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στη στρατιωτική επιχείρηση στης Ρωσίας στην Ουκρανία και μετέφερε τους προσωπικούς χαιρετισμούς του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
