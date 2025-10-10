Συνάντηση Μεντβέντεφ - Κιμ Γιόνγκ Ουν: Ευχαριστίες για τη στήριξη στο ουκρανικό
Κιμ Γιονγκ Ουν Ντμίτρι Μεντβέντεφ Ρωσία Βόρεια Κορέα

Συνάντηση Μεντβέντεφ - Κιμ Γιόνγκ Ουν: Ευχαριστίες για τη στήριξη στο ουκρανικό

Ο Μεντβέντεφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στη στρατιωτική επιχείρηση στης Ρωσίας στην Ουκρανία

Συνάντηση Μεντβέντεφ - Κιμ Γιόνγκ Ουν: Ευχαριστίες για τη στήριξη στο ουκρανικό
Ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, συναντήθηκε με τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο Κιμ Γιόνγκ Ουν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Βόρεια Κορέα, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Μεντβέντεφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στη στρατιωτική επιχείρηση στης Ρωσίας στην Ουκρανία και μετέφερε τους προσωπικούς χαιρετισμούς του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

