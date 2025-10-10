Η Μελάνια ανακοίνωσε την επανένωση παιδιών από την Ουκρανία με τις οικογένειές τους μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Μελάνια Τραμπ Παιδιά Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία

Η Μελάνια ανακοίνωσε την επανένωση παιδιών από την Ουκρανία με τις οικογένειές τους μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος Πούτιν απάντησε στην επιστολή μου και από τότε διατηρούμε ένα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας σχετικά με την ευημερία αυτών των παιδιών, τόνισε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ

Η Μελάνια ανακοίνωσε την επανένωση παιδιών από την Ουκρανία με τις οικογένειές τους μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι οκτώ παιδιά από την Ουκρανία επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους μετά από συνεχιζόμενες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Μελάνια εξήγησε ότι τον περασμένο Αύγουστο απέστειλε προσωπική επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας τη συνεργασία του για την προστασία και την επιστροφή παιδιών που είχαν μεταφερθεί στη Ρωσία. Η επιστολή, σύμφωνα με την ίδια, παραδόθηκε από τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν απάντησε στην επιστολή μου και από τότε διατηρούμε ένα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας σχετικά με την ευημερία αυτών των παιδιών», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ. «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας προς όφελος όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο».

Σύμφωνα με την ίδια, οι συζητήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο παραμένουν σε εξέλιξη, με στόχο την επιστροφή και άλλων παιδιών που εξακολουθούν να κρατούνται εκτός Ουκρανίας.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:

Ειδήσεις σήμερα:

Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν

Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη

Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε βίντεο από τη μαζική επιστροφή τους
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης