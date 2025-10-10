Η Μελάνια ανακοίνωσε την επανένωση παιδιών από την Ουκρανία με τις οικογένειές τους μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν
Η Μελάνια ανακοίνωσε την επανένωση παιδιών από την Ουκρανία με τις οικογένειές τους μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν
Ο πρόεδρος Πούτιν απάντησε στην επιστολή μου και από τότε διατηρούμε ένα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας σχετικά με την ευημερία αυτών των παιδιών, τόνισε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι οκτώ παιδιά από την Ουκρανία επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους μετά από συνεχιζόμενες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Η Μελάνια εξήγησε ότι τον περασμένο Αύγουστο απέστειλε προσωπική επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας τη συνεργασία του για την προστασία και την επιστροφή παιδιών που είχαν μεταφερθεί στη Ρωσία. Η επιστολή, σύμφωνα με την ίδια, παραδόθηκε από τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα.
«Ο πρόεδρος Πούτιν απάντησε στην επιστολή μου και από τότε διατηρούμε ένα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας σχετικά με την ευημερία αυτών των παιδιών», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ. «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας προς όφελος όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο».
Σύμφωνα με την ίδια, οι συζητήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο παραμένουν σε εξέλιξη, με στόχο την επιστροφή και άλλων παιδιών που εξακολουθούν να κρατούνται εκτός Ουκρανίας.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Η Μελάνια εξήγησε ότι τον περασμένο Αύγουστο απέστειλε προσωπική επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας τη συνεργασία του για την προστασία και την επιστροφή παιδιών που είχαν μεταφερθεί στη Ρωσία. Η επιστολή, σύμφωνα με την ίδια, παραδόθηκε από τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα.
«Ο πρόεδρος Πούτιν απάντησε στην επιστολή μου και από τότε διατηρούμε ένα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας σχετικά με την ευημερία αυτών των παιδιών», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ. «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας προς όφελος όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο».
Σύμφωνα με την ίδια, οι συζητήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο παραμένουν σε εξέλιξη, με στόχο την επιστροφή και άλλων παιδιών που εξακολουθούν να κρατούνται εκτός Ουκρανίας.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
BREAKING: US First Lady Melania Trump announces President Putin responded to her letter about children impacted by the war in Ukraine.— Sky News (@SkyNews) October 10, 2025
She announces that eight children have been reunited with their families in the past 24 hours. https://t.co/G8gDzyqv3Q
📺 Sky 501 pic.twitter.com/IgTDMW5M32
Ειδήσεις σήμερα:
Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν
Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε βίντεο από τη μαζική επιστροφή τους
Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν
Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε βίντεο από τη μαζική επιστροφή τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα