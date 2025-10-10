Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την επιτροπή Νόμπελ ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη
Έντονη ήταν η αντίδραση του Λευκού Οίκου μετά την ανακοίνωση της φετινής νικήτριας του Νόμπελ Ειρήνης, με τον διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ να επιτίθεται στην επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι προτάσσει την πολιτική έναντι της ειρήνης.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τσουνγκ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές».
Ο Τσουνγκ χαρακτήρισε τον Τραμπ «άνθρωπο με την καρδιά ανθρωπιστή», προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που μπορεί να μετακινεί βουνά μόνο με τη δύναμη της θέλησής του».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, με αρκετούς από τους υποστηρικτές του –μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου– να στηρίζουν δημόσια την υποψηφιότητά του.
