Ποιο είναι το ποσό που θα λάβει για το Νόμπελ Ειρήνης η Μαρία Κορίνα Ματσάδο
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρία Κορίνα Ματσάδο Νόμπελ Ειρήνης Νόμπελ

Ποιο είναι το ποσό που θα λάβει για το Νόμπελ Ειρήνης η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Το Νόμπελ Ειρήνης συνοδεύεται από χρυσό μετάλλιο, προσωπικό δίπλωμα και ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο

Ποιο είναι το ποσό που θα λάβει για το Νόμπελ Ειρήνης η Μαρία Κορίνα Ματσάδο
15 ΣΧΟΛΙΑ

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα αποφάσισε να απονείμει η νορβηγική επιτροπή το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Γιόργκεν Φρίντνες, ανακοινώνοντας το βραβείο, χαρακτήρισε τη Ματσάδο «μια γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχο της ειρήνης».

Φέτος, συνολικά 338 υποψηφιότητες υποβλήθηκαν για το βραβείο, με τις 244 να αφορούν άτομα και τις υπόλοιπες 94 οργανισμούς. Το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο είναι ένα από τα πιο έγκριτα βραβεία παγκοσμίως, συνοδεύεται από χρυσό μετάλλιο, προσωπικό δίπλωμα και ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο.

Για το 2025, το χρηματικό έπαθλο του Νόμπελ ανέρχεται σε 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 1,17 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή 957.000 ευρώ). Το Ίδρυμα Νόμπελ είχε επιβεβαιώσει το ποσό του χρηματικού επάθλου από τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας ότι η αξία του προσαρμόζεται βάσει των αποδόσεων των επενδύσεών του Ιδρύματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ

Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρης Σπυριδωνίδης

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών




15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης