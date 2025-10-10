Ποιο είναι το ποσό που θα λάβει για το Νόμπελ Ειρήνης η Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα αποφάσισε να απονείμει η νορβηγική επιτροπή το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Γιόργκεν Φρίντνες, ανακοινώνοντας το βραβείο, χαρακτήρισε τη Ματσάδο «μια γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχο της ειρήνης».

Φέτος, συνολικά 338 υποψηφιότητες υποβλήθηκαν για το βραβείο, με τις 244 να αφορούν άτομα και τις υπόλοιπες 94 οργανισμούς. Το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο είναι ένα από τα πιο έγκριτα βραβεία παγκοσμίως, συνοδεύεται από χρυσό μετάλλιο, προσωπικό δίπλωμα και ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο.



Για το 2025, το χρηματικό έπαθλο του Νόμπελ ανέρχεται σε 11 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 1,17 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή 957.000 ευρώ). Το Ίδρυμα Νόμπελ είχε επιβεβαιώσει το ποσό του χρηματικού επάθλου από τον Δεκέμβριο του 2024, σημειώνοντας ότι η αξία του προσαρμόζεται βάσει των αποδόσεων των επενδύσεών του Ιδρύματος.



