Η Unrwa έτοιμη να πλημμυρίσει τη Γάζα με τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα πρώτης ανάγκης
«Διαθέτουμε αρκετά για να θρέψουμε ολόκληρο τον πληθυσμό για τους επόμενους τρεις μήνες», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της Unrwa
Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς κάνοντας λόγο για πηγή «μεγάλης ανακούφισης» και δήλωσε έτοιμη να πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με τρόφιμα τα οποία έχει επείγουσα ανάγκη ο πληθυσμός.
«Η Unrwa έχει στη διάθεσή της τρόφιμα, φάρμακα και άλλα προϊόντα πρώτης ανάγκης για τη Γάζα. Διαθέτουμε αρκετά για να θρέψουμε ολόκληρο τον πληθυσμό για τους επόμενους τρεις μήνες», δηλώνει με ανάρτησή του στο Χ ο γενικός διευθυντής της Unrwa Φιλίπ Λαζαρινί.
The agreement to finally secure a ceasefire in #Gaza & release the hostages is a huge relief.— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 9, 2025
It will bring respite to people who survived the worst bombardment, displacement, loss and grief for two long years.
After their excruciating ordeal, hostages & Palestinian detainees…
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
