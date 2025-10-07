Γαλλία: Στριμωγμένος ο Μακρόν, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές του ζητούν πρώην πρωθυπουργοί

Τη συγκατοίκηση υποστηρίζει και η επικεφαλής των Οικολόγων,που θέλει να προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια. Πρότεινε δε σε «όλες» τις παρατάξεις της Αριστεράς να συνέλθουν σήμερα το πρωί. Όμως το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι δεν θα συμμετάσχει αν είναι παρόν το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας.Το κόμμα του, που ζητά «ξεκάθαρη, ειλικρινή και ολοκληρωμένη» λύση, δεν αποκλίνει από τη γραμμή και θα συνεχίσει να ζητά την παραίτηση τουκραδαίνοντας το όπλο της πρότασης καθαίρεσης.Όσο για τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, χαράσσει δύο δυνατούς δρόμους: διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, «αναπόφευκτη», και παραίτηση τουπράγμα που θα ήταν «σώφρον», σύμφωνα με τηΗ γαλλική ακροδεξιά και οι σύμμαχοί τους προτίθενται να καταθέτουν συστηματικά προτάσεις μομφής κατά κάθε κυβέρνησης μέχρι τη διάλυση ή την παραίτηση.ΑΠΕ - ΜΠΕ