Ο Στάρμερ χαρακτηρίζει «αντιβρετανικές» τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις ανήμερα της επετείου της επίθεσης της Χαμάς

Η Βρετανία «θα ορθώνει πάντα το ανάστημά της» ενάντια σε όσους μισούν και επιδιώκουν να βλάψουν τις εβραϊκές κοινότητες, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενώ κάλεσε φοιτητές να μην πραγματοποιήσουν φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις σήμερα, ανήμερα της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 η Χαμάς εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση εναντίον του Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και απάγοντας 251 άλλους, ενώ αποτέλεσε έναυσμα για το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Έκτοτε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 67.000 Παλαιστινίων, ενώ η πλειονότητα των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας είναι άστεγοι και λιμοκτονούν, ενώ ο θύλακας έχει καταστραφεί λόγω των συνεχών βομβαρδισμών.

Κάθε παιδί του Ισραήλ θα πρέπει να μπορεί να ζει στο πλάι των Παλαιστίνιων γειτόνων του «με ασφάλεια», εκτίμησε ο Στάρμερ, τιμώντας τη σημερινή επέτειο.

Σε άρθρο του στους Times ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν σήμερα σε πανεπιστήμια «αντιβρετανικές», εκτιμώντας ότι δείχνουν έλλειψη σεβασμού.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τις φιλοπαλαστινιακές διαδηλώσεις «ως επαίσχυντη δικαιολογία για να επιτεθούν σε εβραίους της Βρετανίας».

«Σήμερα, ανήμερα της επετείου των φρικαλεοτήτων της 7ης Οκτωβρίου, φοιτητές σχεδιάζουν ξανά κινητοποιήσεις», έγραψε ο Στάρμερ. «Αυτό δεν εκφράζει αυτό που είμαστε ως χώρα. Είναι αντιβρετανικό να δείχνει κανείς τόσο λίγο σεβασμό προς τους άλλους».

Εξάλλου πριν από μερικές ημέρες ένας άνδρας επιτέθηκε εναντίον εβραίων έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ με αποτέλεσμα να σκοτώσει δύο άνδρες, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας για τους εβραίους.

«Ο χρόνος δεν μειώνει το κακό που είδαμε εκείνη την ημέρα», υπογράμμισε ο Στάρμερ στο άρθρο του αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Η χειρότερη επίθεση εναντίον του εβραϊκού λαού μετά το Ολοκαύτωμα. Ο βίαιος, εν ψυχρώ βασανισμός και φόνος εβραίων στα ίδια τους τα σπίτια. Και η σύλληψη ομήρων, περιλαμβανομένων Βρετανών πολιτών, κάποιοι από τους οποίους παραμένουν μέχρι σήμερα στη Γάζα», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στους Times.

«Έπειτα από αυτή τη φρικτή ημέρα τόσοι πολλοί βιώνουν έναν ζωντανό εφιάλτη. Όταν μίλησα με κάποιες από τις οικογένειες των Βρετανών ομήρων, τους υποσχέθηκα προσωπικά ότι δεν θα σταματήσουμε τις προσπάθειες να φέρουμε πίσω στα σπίτια τους τους αγαπημένους τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Αλλά και εδώ στη Βρετανία οι εβραϊκές μας κοινότητες έχουν επίσης υποστεί την αύξηση του αντισημιτισμού στους δρόμους μας, στη χώρα μας. Την προηγούμενη εβδομάδα μια φρικτή τρομοκρατική επίθεση την ιερή ημέρα του Γιομ Κιπούρ στο Μάντσεστερ».

«Αυτή η χώρα θα ορθώνει πάντα το ανάστημά της και θα είναι ενωμένη ενάντια σε όσους επιθυμούν να βλάψουν και σε όσους μισούν τις εβραϊκές κοινότητες», κατέληξε ο Στάρμερ στο άρθρο του.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν την Κυριακή σε εκδήλωση στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο κέντρο του Λονδίνου για την επέτειο των δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς. Φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο σημείο, με την αστυνομία να προχωρά σε σχεδόν 500 συλλήψεις.