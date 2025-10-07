Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Η Λίμα του Περού παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιάσεων
Η Λίμα του Περού παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιάσεων
Από την αρχή της χρονιάς, έχουν δολοφονηθεί 47 επαγγελματίες οδηγοί - Οι συμμορίες απαιτούν ως ακόμη και 14.000 δολάρια τον μήνα από τις εταιρείες μεταφορών
Εκατοντάδες οδηγοί λεωφορείων παρέλυσαν κατά μεγάλο μέρος της την περουβιανή πρωτεύουσα με τα οχήματά τους χθες Δευτέρα, στο πλαίσιο κινητοποίησης με σκοπό να καταγγελθούν οι εκβιάσεις από συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.
Από την αρχή της χρονιάς, έχουν δολοφονηθεί 47 επαγγελματίες οδηγοί, σύμφωνα με την ANITRA, την κυριότερη συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου, στην οποία είναι ενταγμένες 460 εταιρείες στη Λίμα και στο γειτονικό λιμάνι Καγιάο. Η μάστιγα των εκβιάσεων πλήττει ιδίως το επάγγελμά τους.
Οι συμμορίες απαιτούν ως ακόμη και 14.000 δολάρια τον μήνα από τις εταιρείες μεταφορών, σύμφωνα με τον κλάδο. Αν αρνηθούν, μπαίνουν στο στόχαστρο οι οδηγοί τους, είτε μεταφέρουν επιβάτες, είτε όχι.
Οι διαδηλωτές απέκλεισαν οδικούς άξονες της πρωτεύουσας των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, έβαλαν φωτιά σε ελαστικά, ενώ η κυκλοφορία των λεωφορείων σταμάτησε σχεδόν εντελώς. Οι δημόσιες συγκοινωνίες στη Λίμα γίνονται σχεδόν αποκλειστικά με λεωφορεία, καθώς η πόλη δεν διαθέτει παρά μόλις μια γραμμή μετρό.
Πολλά καταστήματα κατέβασαν ρολά και σχολεία και πανεπιστήμια ανέστειλαν τις παραδόσεις μαθημάτων ή τις έκαναν εξ αποστάσεως.
«Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς», εξήγησε στο AFP ο Χουάν Κάρλος Πινέδα, οδηγός λεωφορείου, 42 ετών, το όχημα του οποίου είχε αποκλείσει κεντρική οδική αρτηρία. «Πάω για δουλειά μην γνωρίζοντας αν θα γυρίσω ζωντανός ή αν θα με σκοτώσουν», πρόσθεσε.
«Πρέπει να κατέβουμε στον δρόμο για να υπερασπιστούμε τη ζωή μπροστά σε μια κυβέρνηση ανάλγητη η οποία, μέχρι τώρα, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρτίν Βαλεριάνο, ο πρόεδρος της ANITRA.
Οι διαδηλωτές είχαν τοποθετήσει μηνύματα στα παρμπρίζ και σε παράθυρα των οχημάτων τους για να καταγγείλουν τη μάστιγα των εκβιάσεων, τη σοβαρότερη πρόκληση για την όχι ακριβώς λαοφιλή κυβέρνηση υπό την πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε.
#ATENCIÓN #Perú se enfrenta a un #paro de #transportistas, con más del 80% de las rutas de buses suspendidas en #Lima, en señal de protesta por el aumento de la violencia, #extorsiones y delitos contra la propiedad. La capital está prácticamente vacía, mientras trabajadores y… pic.twitter.com/qPiyR4QP5F— Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) October 6, 2025
#DePlaneta Lima, #Perú, se encuentra paralizada este lunes ante un sorpresivo paro de transportes de más del 80 % de línea de buses y micros, los cuales protestan ante el enorme crecimiento de la extorsión y sicariato en el país. 📸 @Agencia_Andina pic.twitter.com/DGYCK04TEp— Diario El Salvador (@elsalvador) October 6, 2025
«Θέλουμε να ζήσουμε, ούτε έναν νεκρό ακόμα», διάβαζε κανείς σε κάποια μηνύματα, διακοσμημένα με μαύρες κορδέλες ή φωτογραφίες δολοφονημένων οδηγών.
Είναι η πέμπτη φορά από τον Φεβρουάριο που οδηγοί κινητοποιούνται για να καταγγείλουν τις εκβιάσεις.
Η χθεσινή κινητοποίηση συγκλήθηκε μετά τη δολοφονία οδηγού, μετανάστη από τη Βενεζουέλα, και την απόπειρα δολοφονίας δεύτερου επαγγελματία, που τραυματίστηκε σοβαρά, το σαββατοκύριακο στη Λίμα.
Η κυβέρνηση έβγαλε τον στρατό στους δρόμους της πρωτεύουσας από τον Μάρτιο. Όμως οι εταιρείες μεταφορών αξιώνουν η κυβέρνηση να λάβει πιο δραστικά μέτρα.
