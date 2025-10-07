Η Λίμα του Περού παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιάσεων

«Θέλουμε να ζήσουμε, ούτε έναν νεκρό ακόμα», διάβαζε κανείς σε κάποια μηνύματα, διακοσμημένα με μαύρες κορδέλες ή φωτογραφίες δολοφονημένων οδηγών.Είναι η πέμπτη φορά από τον Φεβρουάριο που οδηγοί κινητοποιούνται για να καταγγείλουν τις εκβιάσεις.Η χθεσινή κινητοποίηση συγκλήθηκε μετά τη δολοφονία οδηγού, μετανάστη από τη Βενεζουέλα, και την απόπειρα δολοφονίας δεύτερου επαγγελματία, που τραυματίστηκε σοβαρά, το σαββατοκύριακο στη Λίμα.Η κυβέρνηση έβγαλε τον στρατό στους δρόμους της πρωτεύουσας από τον Μάρτιο. Όμως οι εταιρείες μεταφορών αξιώνουν η κυβέρνηση να λάβει πιο δραστικά μέτρα.