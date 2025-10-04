Μονοκομματική κυβέρνηση, με στήριξη από την ακροδεξιά, θα επιδιώξει να σχηματίσει στην Τσεχία ο Μπάμπις
Μονοκομματική κυβέρνηση, με στήριξη από την ακροδεξιά, θα επιδιώξει να σχηματίσει στην Τσεχία ο Μπάμπις
Τα αποτελέσματα ήταν για τα μεγάλα κόμματα αναμενόμενα, αλλά τα ερωτήματα για το σκηνικό μετά τις εκλογές είναι πολλά
Το λαϊκιστικό κόμμα ΑΝΟ του πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις θα επιδιώξει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση, δήλωσε ο ηγέτης του μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της Παρασκευής και του Σαββάτου.
Ο Μπάμπις, που χαρακτήρισε «ιστορικό» το αποτέλεσμα, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Δήλωσε όμως ότι το ΑΝΟ θα συζητήσει με το ακροδεξιό SPD και το κόμμα των Αυτοκινητιστών που αντιτίθεται στη «πράσινη» πολιτική της ΕΕ, ώστε να στηρίξουν την κυβέρνησή του.
Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το ΑΝΟ συγκεντρώνει ποσοστό 35,4% και προηγείται με μεγάλη διαφορά του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού του κεντροδεξιού πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, ο οποίος απέσπασε μόνο το 22,7%.
Το ANO εξασφαλίζει 81 από τις 200 έδρες της Βουλής.
Ο Φιάλα συνεχάρη ήδη τον Μπάμπις, πρωθυπουργό από το 2017 ως το 2021, για την εκλογική νίκη του.
Το BBC σημειώνει ότι τα αποτελέσματα ήταν για όλους σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα, αλλά τα ερωτήματα για το σκηνικό μετά τις εκλογές πολλά.
Το κόμμα του Μπάμπις έχει πολλά κοινά με το κόμμα των Αυτοκινητιστών (είναι εξάλλου και στην ίδια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου), αλλά οι σχέσεις με το SPD του Τσεχο-Ιάπωνα επιχειρηματία Τόμιο Οκαμούρα αναμένεται να είναι δύσκολες. Ένα βασικό σημείο διαφωνίας είναι ότι ο Μπάμπις είναι κατηγορηματικά αντίθετος στη διεξαγωγή δημποψηφίσματος για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ ή την ΕΕ, κάτι που είναι προτεραιότητα για το SPD.
Ο Μπάμπις, που χαρακτήρισε «ιστορικό» το αποτέλεσμα, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Δήλωσε όμως ότι το ΑΝΟ θα συζητήσει με το ακροδεξιό SPD και το κόμμα των Αυτοκινητιστών που αντιτίθεται στη «πράσινη» πολιτική της ΕΕ, ώστε να στηρίξουν την κυβέρνησή του.
Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το ΑΝΟ συγκεντρώνει ποσοστό 35,4% και προηγείται με μεγάλη διαφορά του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού του κεντροδεξιού πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, ο οποίος απέσπασε μόνο το 22,7%.
Το ANO εξασφαλίζει 81 από τις 200 έδρες της Βουλής.
Ο Φιάλα συνεχάρη ήδη τον Μπάμπις, πρωθυπουργό από το 2017 ως το 2021, για την εκλογική νίκη του.
Το BBC σημειώνει ότι τα αποτελέσματα ήταν για όλους σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα, αλλά τα ερωτήματα για το σκηνικό μετά τις εκλογές πολλά.
Το κόμμα του Μπάμπις έχει πολλά κοινά με το κόμμα των Αυτοκινητιστών (είναι εξάλλου και στην ίδια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου), αλλά οι σχέσεις με το SPD του Τσεχο-Ιάπωνα επιχειρηματία Τόμιο Οκαμούρα αναμένεται να είναι δύσκολες. Ένα βασικό σημείο διαφωνίας είναι ότι ο Μπάμπις είναι κατηγορηματικά αντίθετος στη διεξαγωγή δημποψηφίσματος για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ ή την ΕΕ, κάτι που είναι προτεραιότητα για το SPD.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα