Το κόμμα του δισεκατομμυριούχου Μπάμπις κέρδισε τις εκλογές στην Τσεχία, δείχνουν οι προβλέψεις
Δεν θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο – Ο λαϊκιστής Αντρέι Μπάμπις ήταν και στο παρελθόν πρωθυπουργός
Το λαϊκιστικό κόμμα ANO του Τσέχου δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, αλλά χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, δείχνουν οι προβολές των πρακτορείων Stem και Stem/Mark για το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Prima News.
Σύμφωνα με τις προβολές, που βασίζονται σε μερικά αποτελέσματα, το κόμμα ANO του Μπάμπις αναμένεται να κερδίσει το 35,5% των ψήφων και ακολουθεί η συμμαχία Spolu του απερχόμενου πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα με 22,4%.
Βάσει του μοντέλου που χρησιμοποιούν τα πρακτορεία Stem και Stem/Mark, έξι κόμματα θα κερδίσουν έδρες και ο απερχόμενος κυβερνητικός συνασπισμός και οι σύμμαχοί του δεν θα έχουν πλειοψηφία στην κάτω βουλή που έχει 200 μέλη.
