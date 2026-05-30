Οι ΗΠΑ υποχωρούν μετά τις διαμαρτυρίες στο μεταναστευτικό: Δεν χρειάζεται να φεύγουν από τη χώρα όλοι οι αιτούντες πράσινη κάρτα
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Πράσινη κάρτα Ντόναλντ Τραμπ

Οι ΗΠΑ υποχωρούν μετά τις διαμαρτυρίες στο μεταναστευτικό: Δεν χρειάζεται να φεύγουν από τη χώρα όλοι οι αιτούντες πράσινη κάρτα

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που είναι αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης, είπε ότι η νέα πολιτική δεν θα εφαρμοστεί εντέλει σε όλους τους υποψηφίους για την απόκτηση «πράσινης κάρτας» αλλά «κατά περίπτωση»

Οι ΗΠΑ υποχωρούν μετά τις διαμαρτυρίες στο μεταναστευτικό: Δεν χρειάζεται να φεύγουν από τη χώρα όλοι οι αιτούντες πράσινη κάρτα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η αμερικανική κυβέρνηση υπαναχώρησε στην απόφαση που είχε ανακοινώσει στις 22 Μαΐου, με βάση την οποία οι υποψήφιοι για την απόκτηση καθεστώτος «μονίμου κατοίκου» των ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες ευρισκόμενοι στη χώρα τους, γράφει η εφημερίδα New York Times, μετά το κύμα διαμαρτυριών που ξέσπασε.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που είναι αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης, είπε στην εφημερίδα ότι η νέα πολιτική δεν θα εφαρμοστεί εντέλει σε όλους τους υποψηφίους για την απόκτηση «πράσινης κάρτας» αλλά «κατά περίπτωση».

«Ήταν απλώς μια υπενθύμιση προς τους υπαλλήλους να χρησιμοποιήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια» για να κρίνουν εάν θα απαιτούν ή όχι από τους υποψηφίους να φύγουν από τις ΗΠΑ προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους από το εξωτερικό, ανέφερε το υπουργείο.



Μόλις την περασμένη εβδομάδα η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε ότι «στο εξής, ένας αλλοδαπός που διαμένει προσωρινά στις ΗΠΑ και θέλει να αποκτήσει πράσινη κάρτα, πρέπει να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του για να υποβάλει το αίτημα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων». Οι κάτοχοι βίζας περιορισμένης διάρκειας, όπως είναι οι φοιτητές, οι εποχικοί υπάλληλοι ή οι τουρίστες «έρχονται στις ΗΠΑ για μια σύντομη περίοδο και έναν συγκεκριμένο λόγο. Το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να αναχωρούν όταν τελειώνει η διαμονή τους. Η διαμονή τους δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένα πρώτο βήμα για την πράσινη κάρτα», εξήγησε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, Ζακ Κάλερ.

Πολλές ενώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών, αλλά και νομικές εταιρείες εξέφρασαν έκπληξη για το μέτρο που προκάλεσε σύγχυση στους υποψηφίους για την πράσινη κάρτα. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τσάι Γκαρσία χαρακτήρισε «παράλογη και βάναυση» τη νέα πολιτική. «Θα υποχρεώσει χιλιάδες ΝΟΜΙΜΟΥΣ μετανάστες, όπως τους/τις συζύγους Αμερικανών πολιτών, να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, την οικογένεια και τη δουλειά τους για εβδομάδες ή και μήνες, για να λάβουν την πράσινη κάρτα εκτός των ΗΠΑ», εξήγησε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, οι ΗΠΑ χορηγούν πάνω από ένα εκατομμύριο πράσινες κάρτες κάθε χρόνο. Μέχρι σήμερα, πάνω από τους μισούς αιτούντες βρίσκονται ήδη στο αμερικανικό έδαφος.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης