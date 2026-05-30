Η στιγμή που φορτηγό ξηλώνει γέφυρα σήμανσης και καταλήγει σε μάντρα αυτοκινήτων στη Λάρισα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Φορτηγό Αστυνομία Γέφυρα Πυροσβεστική

Η στιγμή που φορτηγό ξηλώνει γέφυρα σήμανσης και καταλήγει σε μάντρα αυτοκινήτων στη Λάρισα, δείτε βίντεο

Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός του οχήματος – Η καρότσα δεν ήταν ασφαλισμένη και προσέκρουσε στη μεταλλική κατασκευή στην οδό Βόλου

Η στιγμή που φορτηγό ξηλώνει γέφυρα σήμανσης και καταλήγει σε μάντρα αυτοκινήτων στη Λάρισα, δείτε βίντεο
92 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το thessaliatv.gr καταγράφει τη στιγμή του τροχαίου που σημειώθηκε στη Λάρισα, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε μεταλλική γέφυρα σήμανσης, την ξήλωσε και στη συνέχεια κατέληξε σε μάντρα αυτοκινήτων. 

Από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πιο συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε σε Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με φορτηγό στην οδό Βόλου, στο ύψος της Express Service.

Δείτε το βίντεο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καρότσα του φορτηγού δεν ήταν ασφαλισμένη, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στη μεταλλική γέφυρα σήμανσης που βρισκόταν πάνω από το οδόστρωμα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε η κατασκευή ξηλώuηκε, ενώ το βαρύ όχημα βγήκε εκτός πορείας.

Δείτε τις φωτογραφίες
larisa18
larisa19
larisa1
larisa10
larisa12
larisa13
larisa14
larisa15
larisa16
larisa17


Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα αποτυπώνει τη στιγμή της πρόσκρουσης με το φορτηγό να χάνει τον έλεγχο, να ανεβαίνει στο κράσπεδο και να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια, το όχημα κατέληξε σε μαντρότοιχο επιχείρησης, αφού προηγουμένως παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε μάντρα πώλησης οχημάτων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Κλείσιμο
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον οδηγό από τα συντρίμμια της καμπίνας. Ο τραυματίας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε για αρκετή ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του φορτηγού και των τμημάτων της μεταλλικής γέφυρας.
92 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης