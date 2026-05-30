Η στιγμή που φορτηγό ξηλώνει γέφυρα σήμανσης και καταλήγει σε μάντρα αυτοκινήτων στη Λάρισα, δείτε βίντεο
Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός του οχήματος – Η καρότσα δεν ήταν ασφαλισμένη και προσέκρουσε στη μεταλλική κατασκευή στην οδό Βόλου
Βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το thessaliatv.gr καταγράφει τη στιγμή του τροχαίου που σημειώθηκε στη Λάρισα, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε μεταλλική γέφυρα σήμανσης, την ξήλωσε και στη συνέχεια κατέληξε σε μάντρα αυτοκινήτων.
Από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Πιο συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε σε Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με φορτηγό στην οδό Βόλου, στο ύψος της Express Service.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καρότσα του φορτηγού δεν ήταν ασφαλισμένη, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στη μεταλλική γέφυρα σήμανσης που βρισκόταν πάνω από το οδόστρωμα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε η κατασκευή ξηλώuηκε, ενώ το βαρύ όχημα βγήκε εκτός πορείας.
Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα αποτυπώνει τη στιγμή της πρόσκρουσης με το φορτηγό να χάνει τον έλεγχο, να ανεβαίνει στο κράσπεδο και να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Στη συνέχεια, το όχημα κατέληξε σε μαντρότοιχο επιχείρησης, αφού προηγουμένως παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε μάντρα πώλησης οχημάτων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον οδηγό από τα συντρίμμια της καμπίνας. Ο τραυματίας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε για αρκετή ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του φορτηγού και των τμημάτων της μεταλλικής γέφυρας.
