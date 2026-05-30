Νέος αρχηγός του γερμανικού FDP o Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, διαδέχεται τον παραιτηθέντα Κρίστιαν Ντυρ
Ο Κουμπίκι, μοναδικός υποψήφιος μέχρι την τελευταία στιγμή για την αρχηγία των Ελεύθερων Δημοκρατών επικράτησε τελικά της Ευρωβουλευτή, Μαρί-'Αγκνες Στρακ-Τσίμερμαν, με 390 ψήφους έναντι 259

Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι είναι ο νέος αρχηγός των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) στη Γερμανία, ο οποίος θα κληθεί να διαχειριστεί την υπαρξιακή κρίση που πλήττει το κόμμα μετά την αποτυχία του να εισέλθει στην Bundestag στις τελευταίες εκλογές, αλλά και τα καταστροφικά αποτελέσματα στις κρατιδιακές αναμετρήσεις που ακολούθησαν.

Ο κ. Κουμπίκι ήταν μέχρι σήμερα ο μοναδικός υποψήφιος, την τελευταία στιγμή ωστόσο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της και η ευρωβουλευτής Μαρί-'Αγκνες Στρακ-Τσίμερμαν. Ο νικητής έλαβε 390 ψήφους (59,27%) έναντι 259 της αντιπάλου του, επί συνόλου 658 ψηφισάντων, ενώ υπήρξαν και τέσσερις αποχές.

«Χαίρομαι που δύο παλιά άλογα κούρσας αξιοποιούνται τώρα στην πράξη», δήλωσε ο κ. Κουμπίκι λίγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, καλωσορίζοντας την υποψηφιότητα της κυρίας Στρακ-Τσίμερμαν.

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να αντιπαρατεθώ με κανέναν, αλλά επειδή το κόμμα μας μου είναι πολύ σημαντικό», απάντησε η ευρωβουλευτής, η οποία μόλις χθες το βράδυ, αναφερόμενη στην αποχώρηση του Χένινγκ Χένε από τη διεκδίκηση της ηγεσίας, είχε επικρίνει τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, τονίζοντας ότι «το κόμμα θα ήθελε να είχε μια πραγματική επιλογή».

Ο 74χρονος Βόλφγκανγκ Κουμπίκι θεωρείται εντός του FDP ως «δεξιός φιλελεύθερος» και ήταν επί χρόνια ο Νο.2 του κόμματος, ο οποίος ασκούσε συχνά κριτική στον αρχηγό του Κρίστιαν Λίντνερ, ενώ η 68χρονη Μαρί-'Αγκνες Στρακ-Τσίμερμαν εκπροσωπεί έναν περισσότερο «σοσιαλφιλελεύθερο» προσανατολισμό.

Στην κυβέρνηση SPD-Πρασίνων-FDP υπό τον Όλαφ Σολτς είχε υπηρετήσει ως πρόεδρος της Επιτροπής 'Αμυνας της Bundestag, ενώ και ως ευρωβουλευτής προεδρεύει της αντίστοιχης επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου. Τα δύο στελέχη θεωρούνται εδώ και καιρό εσωκομματικοί αντίπαλοι.

