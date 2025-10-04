Ανάλυση WSJ: Ο διχασμός της Χαμάς μπορεί να τορπιλίσει την ειρήνη - Οι πολιτικοί λένε «ναι» στον αφοπλισμό, αλλά η ένοπλη πτέρυγα βλέπει τη συμφωνία ως παράδοση

Ο παρατεταμένος πόλεμος και οι εσωτερικές ρωγμές

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ χαρακτήρισε την απάντηση της Χαμάςλέγοντας πως πρόκειται για «μια κλασική απάντηση τύπου «ναι μεν, αλλά», που στην ουσία αποτελεί απόρριψη του σχεδίου Τραμπ.Ενώ οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται, η Χαμάς εξακολουθεί να μάχεται στη Γάζα, παρά τις σοβαρές απώλειες σε στελέχη και μαχητές. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η οργάνωση έχει χάσει τον κεντρικό έλεγχο, με μικρές ομάδες να δρουν αυτόνομα, χρησιμοποιώντας αντάρτικες τακτικές.Η έλλειψη χρηματοδότησης έχει επιδεινώσει την κατάσταση, καθώς η Χαμάς δυσκολεύεται να καταβάλει μισθούς στους μαχητές της, γεγονός που αποδυναμώνει την πειθαρχία στο εσωτερικό της.Μένει να φανεί εάν όντως η παλαιστινιακή οργάνωση είναι σε θέση να εφαρμόσει τη συμφωνία και να σεβαστεί τους όρους, τους οποίους η ίδια επισήμως αποδέχθηκε...