Συναγερμός στη Βραζιλία: Εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο
Οι υγειονομικές αρχές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα που αναφέρθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα της συγκεκριμένης Πολιτείας.
Ένας άνδρας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανέβασε πυρετό αφού επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα αυτή, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία.
Ο ασθενής είναι στην απομόνωση, σε νοσοκομείο που ειδικεύεται στη φροντίδα ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Έμπολα, πρόσθεσαν οι αρχές.
O paciente se encontra internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas em isolamento, como parte do protocolo de biossegurança.https://t.co/2wQvbQ7HRp— Diário do Nordeste (@diarioonline) May 30, 2026
