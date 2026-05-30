Ο Ντέιβιντ ΜακΚέι δώρισε νεφρό στον γιο του: Σήμερα εκπροσωπούν μαζί τη Σκωτία στο πρώτο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Μεταμοσχευμένων

«Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη μεταμόσχευση. Το να τον βλέπω να τρέχει στο γήπεδο, να απολαμβάνει τη ζωή, να γυμνάζεται και να ζει όπως του αξίζει είναι ανεκτίμητο», λέει ο πατέρας





Σήμερα, υγιής πλέον στα 16 του χρόνια, ο Σαμ από το Έλντερσλι του Ρένφρουσαϊρ εκπροσωπεί τη









I donated a kidney to my son - now we're representing Scotland on the pitch https://t.co/MSXjavKzxX — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) May 30, 2026





Το πρωτάθλημα διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο γήπεδο Victoria Park της ομάδας Ross County F.C. στο Ντίνγκγουολ.



Η εθνική ομάδα της Σκωτίας, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, ελπίζει να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο.



Κλείσιμο



Μιλώντας στο



«Υπάρχει πραγματικά έντονο αίσθημα κοινότητας εδώ», ανέφερε. «Αν κάποιος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και θέλει να παίξει ποδόσφαιρο σε οποιοδήποτε επίπεδο, αυτό είναι το κατάλληλο μέρος».



Η ομάδα δημιουργήθηκε πριν από 18 μήνες από τον 58χρονο Ντάνκαν Μακόλεϊ, ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς το 2023.



Ως παιδί, ο Σαμ ΜακΚέι έπασχε από χρόνια νεφρική νόσο . Όταν όμως ήταν μόλις πέντε ετών, η ζωή του άλλαξε χάρη σε μια μεταμόσχευση νεφρού από τον πατέρα του, Ντέιβιντ, σύμφωνα με το BBC Σήμερα, υγιής πλέον στα 16 του χρόνια, ο Σαμ από το Έλντερσλι του Ρένφρουσαϊρ εκπροσωπεί τη Σκωτία στο πρώτο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Μεταμοσχευμένων Τεσσάρων Εθνών (Four Nations Transplant Football Championship).Παράλληλα, ο 51χρονος πατέρας του, καθηγητής αθλητικής προπονητικής στο Glasgow Clyde College, είναι ο προπονητής της ομάδας.«Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος. Έχω δει πόσο άρρωστος ήταν κατά καιρούς και πόσο μεγάλη διαφορά έκανε το νεφρό στη ζωή του», δήλωσε. «Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη μεταμόσχευση. Το να τον βλέπω να τρέχει στο γήπεδο, να απολαμβάνει τη ζωή, να γυμνάζεται και να ζει όπως του αξίζει είναι ανεκτίμητο».Το πρωτάθλημα διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο γήπεδο Victoria Park της ομάδας Ross County F.C. στο Ντίνγκγουολ.Η εθνική ομάδα της Σκωτίας, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, ελπίζει να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο.Ο μαθητής λυκείου Σαμ δήλωσε ότι χωρίς το δώρο του πατέρα του «πιθανότατα θα βρισκόταν ακόμη σε κάποιο νοσοκομείο περιμένοντας μεταμόσχευση». «Είμαι απίστευτα ευγνώμων», πρόσθεσε.Μιλώντας στο BBC Scotland News , είπε επίσης ότι απολαμβάνει τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα.«Υπάρχει πραγματικά έντονο αίσθημα κοινότητας εδώ», ανέφερε. «Αν κάποιος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και θέλει να παίξει ποδόσφαιρο σε οποιοδήποτε επίπεδο, αυτό είναι το κατάλληλο μέρος».Η ομάδα δημιουργήθηκε πριν από 18 μήνες από τον 58χρονο Ντάνκαν Μακόλεϊ, ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς το 2023.

Ο Μακόλεϊ, υπεύθυνος επιχειρησιακών επικοινωνιών της Scottish Fire and Rescue Service στο Ινβερνές, είναι επίσης ο εμπνευστής του τουρνουά των Τεσσάρων Εθνών.



Όπως εξήγησε, μετά τη δική του μεταμόσχευση συνειδητοποίησε πόσο δύσκολη είναι η ανάρρωση από μια τόσο σοβαρή επέμβαση και η επανάκτηση της φυσικής κατάστασης.



Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξή του, όταν διαπίστωσε ότι η Σκωτία δεν διέθετε ομάδα ποδοσφαίρου μεταμοσχευμένων, παρότι οι υπόλοιπες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν ήδη οργανωμένες ομάδες.



«Ο πρώτος μας στόχος ήταν να δούμε αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια εθνική ομάδα της Σκωτίας που να είναι ανταγωνιστική», είπε.



Μόλις έξι μήνες αργότερα, η ομάδα συμμετείχε ήδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.



«Για μένα ήταν κορυφαία στιγμή το ότι αντιμετωπίσαμε την Ισπανία, φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και φέραμε ισοπαλία 4-4. Ήταν ένας απίστευτος αγώνας», τόνισε.



Ο Μακόλεϊ υπογράμμισε ότι η ομάδα έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό αίσθημα κοινότητας.



«Είναι μια καταπληκτική παρέα ανθρώπων και έχουμε εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα», είπε.



«Ξεκινήσαμε με μια πολύ απλή προπόνηση, έχοντας παρόντες συγγενείς, φίλους και μόλις τέσσερις παίκτες. Σήμερα, αυτό που έχουμε καταφέρει είναι πραγματικά εντυπωσιακό».