Βρετανός εγκλωβίστηκε στην Κεφαλονιά μετά τις διακοπές του, το Λονδίνο του απαγόρευσε να επιστρέψει επειδή ταξίδευε με διαβατήριο ΗΠΑ

Ο 39χρονος Κάιλ Χάρις ζει στη Βρετανία από βρέφος, εργάζεται και πληρώνει φόρους εδώ και δεκαετίες, όμως οι νέοι κανόνες για πολίτες με διπλή υπηκοότητα τον άφησαν εκτός χώρας

Κεφαλονιά μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν 39χρονο πατέρα δύο παιδιών, όταν οι αεροπορικές αρχές δεν του επέτρεψαν να επιβιβαστεί στην πτήση επιστροφής προς το Κάιλ Χάρις βρέθηκε αντιμέτωπος με τους νέους



Ο 39χρνος, ταξίδεψε στην Κεφαλονιά μαζί με τη σύζυγό του Ρουθ και τους δύο γιους τους για ολιγοήμερες διακοπές. Όταν όμως η οικογένεια έφτασε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής προς τη Βρετανία, ενημερώθηκε ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να επιβιβαστεί, καθώς ταξίδευε με αμερικανικό



στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ από Βρετανίδα μητέρα και Αμερικανό πατέρα που εργαζόταν για τη Βασιλική Αεροπορία. Ωστόσο, μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο της ζωής του και έκτοτε ζει μόνιμα στη χώρα.



Μέχρι πρόσφατα, πολλοί πολίτες με διπλή υπηκοότητα μπορούσαν να εισέρχονται στη Βρετανία χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της δεύτερης εθνικότητάς τους. Από τον Φεβρουάριο, όμως, οι κανόνες άλλαξαν και πλέον απαιτείται έγκυρο βρετανικό ή ιρλανδικό διαβατήριο ή ειδικό ψηφιακό πιστοποιητικό δικαιώματος εισόδου.



«Ο άνδρας μου δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του» Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειας μέσω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα. «Φανταστείτε να σας λένε ότι ο σύζυγός σας δεν μπορεί να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι ζει εκεί επί 39 χρόνια, πληρώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές επί 24 χρόνια, φοίτησε σε βρετανικά σχολεία, μεγαλώνει Βρετανούς πολίτες και έχει χτίσει ολόκληρη τη ζωή του εκεί», έγραψε.



Όπως εξήγησε, η οικογένεια δεν είχε καμία ενημέρωση για τις αλλαγές στη νομοθεσία, ούτε κατά την κράτηση των εισιτηρίων ούτε κατά την αναχώρησή της για την Ελλάδα.



Πρόβλημα και με τη φαρμακευτική αγωγή Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ο Χάρις ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για όγκο στην υπόφυση και είχε μαζί του φάρμακα μόνο για τις ημέρες των διακοπών.



«Πρέπει να επιστρέψει για να δει τον θεράποντα ιατρό του και να λάβει την αγωγή του. Είχαμε προγραμματίσει να λείψουμε μόνο μία εβδομάδα», δήλωσε η σύζυγός του.



Παράλληλα, η οικογένεια έχει απευθυνθεί στο βρετανικό προξενείο στην Ελλάδα και στο υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αποστέλλοντας έγγραφα, πιστοποιητικά γέννησης και φορολογικά στοιχεία προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία.



Οι νέοι νόμοι προκαλούν αντιδράσεις Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς φαίνεται πως πολλοί πολίτες με διπλή υπηκοότητα δεν γνώριζαν ότι οι κανονισμοί είχαν αλλάξει.



Η βρετανική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι οι νέες διαδικασίες εντάσσονται στο πλαίσιο ψηφιοποίησης του μεταναστευτικού συστήματος, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο των εισόδων στη χώρα και την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων.



Ωστόσο, η περίπτωση του Κάιλ Χάρις δεν είναι η μοναδική. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αρκετές οικογένειες με διπλή υπηκοότητα έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπες με παρόμοια προβλήματα, καθώς οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής ενημέρωση των ταξιδιωτών.



Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία Jet2 ανέφερε ότι το προσωπικό της ενήργησε σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες των βρετανικών αρχών, καλώντας τους επιβάτες να ελέγχουν πάντοτε τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις πριν από κάθε μετακίνηση.