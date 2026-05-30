Δείτε βίντεο: Ρουκέτες της Χεζμπολάχ πέφτουν κοντά σε λουόμενους σε παραλία στο Ισραήλ
Βίντεο από τη βόρεια παραθαλάσσια πόλη της Ναχαρίγια καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο πέφτουν στη θάλασσα, σε μικρή απόσταση από την ακτή
Συγκλονίζουν οι εικόνες από παραλία του Ισραήλ όπου φαίνεται η στιγμή που ρουκέτες της Χεζμπολάχ πέφτουν στη θάλασσα, ενώ στην παραλία βρίσκονται λουόμενοι που πανικόβλητοι ψάχνουν τρόπο για να καλυφθούν.
Συγκεκριμένα, βίντεο από τη βόρεια παραθαλάσσια πόλη της Ναχαρίγια καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο πέφτουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, σε μικρή απόσταση από την ακτή.
Στα πλάνα διακρίνονται λουόμενοι και επισκέπτες της παραλίας να εγκαταλείπουν τρομοκρατημένοι άμεσα την περιοχή και να αναζητούν καταφύγιο, καθώς ακούγονται οι εκρήξεις από τις προσκρούσεις των ρουκετών στη θάλασσα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ναχαρίγια, μία από τις πόλεις του βόρειου Ισραήλ που βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο επιθέσεων από το έδαφος του Λιβάνου, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή των συνόρων.
נפילות סמוך לחוף נהריה pic.twitter.com/NQaEPkwIdN— כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) May 30, 2026
