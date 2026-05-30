Welt Am Sonntag: Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεών της από την Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Πεντάγωνο Αμερικανοί στρατιώτες Ευρώπη Γερμανία

Welt Am Sonntag: Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεών της από την Ευρώπη

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ τον επόμενο μήνα οι Αμερικανοί αναμένεται να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ

Welt Am Sonntag: Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεών της από την Ευρώπη
Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, γράφει η γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, επικαλούμενη μια μη κατονομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου.

Τον Μάιο η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, μια ενέργεια που θεωρείται ευρέως απότοκος της ρήξης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Η Γερμανία φιλοξενεί περίπου 35.000 Αμερικανούς στρατιώτες, τους περισσότερους από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε τότε ότι η αποχώρηση θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα έξι έως 12 μηνών.

Η γερμανική εφημερίδα δεν διευκρινίζει πόσο γρηγορότερα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Αναφέρει όμως ότι οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν τα σχέδιά τους στους συμμάχους τους, στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης