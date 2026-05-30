Θρασύτατοι κλέφτες στη Γαλλία «σήκωσαν» άγαλμα αφιερωμένο σε Βρετανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Απόβαση της Νορμανδίας

Το άγαλμα, βάρους περίπου ενός τόνου, απεικόνιζε έναν στρατιώτη να παίζει την γκάιντα της 51ης Μεραρχίας Χαίλαντ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και διαπιστώθηκε ότι είχε εξαφανιστεί το πρωί της Παρασκευής. Το μνημείο αποτελούσε φόρο τιμής στους Σκωτσέζους πεζικάριους που αποβιβάστηκαν στην παραλία Τζούνο στις 6 Ιουνίου 1944, κατά την Απόβαση της Νορμανδίας, και σκοτώθηκαν λίγες ημέρες αργότερα σε σφοδρές συγκρούσεις με τις γερμανικές δυνάμεις.







Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι απαιτήθηκε σημαντικός σχεδιασμός και οργάνωση για την υλοποίηση της κλοπής, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα βαρύ και ογκώδες έργο τέχνης, το οποίο δύσκολα μπορεί να αποκρυφθεί.



Υποπτεύονται εμπόριο παλαιών μετάλλων Μία από τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών είναι ότι οι δράστες ενδέχεται να σχετίζονται με το εμπόριο παλαιών μετάλλων και να σχεδίαζαν να τεμαχίσουν το άγαλμα προκειμένου να πουλήσουν τον μπρούντζο.



Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου της Μπρεβίλ-λε-Μον δήλωσε: «Με μεγάλη θλίψη διαπιστώσαμε την εξαφάνιση του αγάλματος του γκαϊντατζή από το μνημείο της 51ης Μεραρχίας Πεζικού Χάιλαντ. Πρόκειται για μια ντροπιαστική πράξη, μόλις μία εβδομάδα πριν από τις εκδηλώσεις μνήμης για την Απόβαση της Νορμανδίας».



Ο εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ο δήμος υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία της Μερβίλ-Φρανσβίλ, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα.



Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί πριν από περίπου 15 χρόνια στον χώρο του Σατό Σεν Κομ, όπου άνδρες της 51ης Μεραρχίας Highland πολέμησαν μαζί με μονάδες της 6ης Αεραποβατικής Μεραρχίας εναντίον των γερμανικών στρατευμάτων.



Η... Λεωφόρος του Θανάτου Οι Σκωτσέζοι στρατιώτες, οι οποίοι ήταν αριθμητικά πολύ λιγότεροι από τις αντίπαλες δυνάμεις, ανήκαν κυρίως στο 5ο Τάγμα του Συντάγματος Black Watch. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες έχασαν 110 άνδρες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξασφάλιση του προγεφυρώματος πάνω από τον ποταμό Ορν.



Ο δρόμος που οδηγούσε προς το κάστρο είχε γίνει τόσο επικίνδυνος κατά τη διάρκεια των μαχών ώστε απέκτησε το προσωνύμιο «Death Alley» («Λεωφόρος του Θανάτου»).



Η περιοχή βρίσκεται κοντά στη Γέφυρα Πήγασος, το εμβληματικό μνημείο αφιερωμένο στους Βρετανούς αλεξιπτωτιστές και αεραποβατικούς στρατιώτες που έφτασαν στη Γαλλία με ανεμόπτερα πριν ενισχυθούν από τις δυνάμεις που αποβιβάστηκαν στις παραλίες της Νορμανδίας.



Κράταγαν συντονισμένους τους στρατιώτες Παρόμοιες σκηνές, συμπεριλαμβανομένης μιας διάσημης εικόνας με Σκωτσέζο που παίζει την γκάιντα, αποτυπώθηκαν στην κλασική πολεμική ταινία «Η Μεγαλύτερη Μέρα του Πολέμου» («The Longest Day»), στην οποία πρωταγωνίστησαν, μεταξύ άλλων, οι Ρίτσαρντ Τοντ, Σον Κόνερι και Τζον Γουέιν.



Οι σκωτσέζικες μονάδες ήταν γνωστές για τη χρήση γκαϊντατζήδων στις επιχειρήσεις τους, καθώς οι μουσικοί έπαιζαν παραδοσιακές μελωδίες όπως τα «Highland Laddie», «The Road to the Isles» και «All the Blue Bonnets are Over the Border».



Πέρα από το ότι βοηθούσαν τις μονάδες να παραμένουν συντονισμένες μέσα στο χάος της μάχης, ο ήχος της γκάιντας ενίσχυε το ηθικό των στρατιωτών. Πολλοί βετεράνοι του αντίπαλου στρατοπέδου θυμούνταν αργότερα πόσο τρομακτικός μπορούσε να είναι ο ήχος των σκωτσέζικων αυτών οργάνων στο πεδίο της μάχης.