Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και προκάλεσε έκρηξη λέει η Rosatom, ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας
Ένα ουκρανικό drone έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Rosatom.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, δεν προκλήθηκαν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως από το πλήγμα δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου.

«Σήμερα το απόγευμα, ένα ουκρανικό μαχητικό drone-καμικάζι έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου της Μονάδας Αρ. 6, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ. «Η έκρηξη δεν προκάλεσε ζημιές στον κύριο εξοπλισμό, ωστόσο άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο του στροβιλοστασίου».



Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Ο Λιχατσόφ χαρακτήρισε «σκόπιμη» την επίθεση.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022 και παραμένει υπό τον έλεγχό της.

Βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στη νοτιοανατολική ομώνυμη περιφέρεια της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, εγείροντας φόβους για ένα πυρηνικό ατύχημα στην εγκατάσταση.

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και όσους ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι εντελώς ασφαλείς», δήλωσε ο Λιχατσόφ.
