Άλογα εκτός ελέγχου καλπάζουν σε λεωφόρο της Ρώμης, πέντε τραυματίες, βίντεο
Τα άλογα που ανήκουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και επρόκειτο να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης, για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας, φέρεται να τρόμαξαν απο βεγγαλικά
Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών φέρεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο όπου είχαν οδηγηθεί -στα θερμά λουτρά του Καρακάλα- και άρχισαν να τρέχουν, στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.
Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών φέρεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο όπου είχαν οδηγηθεί -στα θερμά λουτρά του Καρακάλα- και άρχισαν να τρέχουν, στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.
A group of galloping horses among the cars along via Cristoforo Colombo in Rome.— Massimo (@Rainmaker1973) May 30, 2026
30 horses escaped from the Imperial Forum frightened by the explosion of some firecrackers. They were rescued with minor damages to cars.pic.twitter.com/v16GpHrbbc
Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν και να σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους, τραυματίσθηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. Δυο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά, όπως έγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Σειρά ΙΧ αυτοκινήτων υπέστησαν ζημιές και πολλοί οδηγοί γύρισαν σπίτι σε κατάσταση σοκ.
🚨 JUST IN— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 29, 2026
Rome, Italy 🇮🇹
Military horses just broke loose during rehearsals for Italy’s Republic Day parade on June 2, galloping into traffic and leaving drivers stunned! pic.twitter.com/Fr0WYiDWLv
Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε.
Cavalli scossi al galoppo per le strade di Roma. Alle loro spalle militari che a piedi e in sella che tentavano di raggiungerli. E poi pattuglie della polizia municipale accorse per bloccare il traffico, sirene.— Radio Deejay (@radiodeejay) May 30, 2026
Il caos si è scatenato pochi minuti prima di mezzanotte… pic.twitter.com/jMvMxrWNFP
