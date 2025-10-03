«Φώναζε απειλές, έλεγε "θα σας πιάσω», λέει ο ραβίνος που εμπόδισε τον δράστη από το να μπει στη συναγωγή στο Μάντσεστερ
«Φώναζε απειλές, έλεγε "θα σας πιάσω», λέει ο ραβίνος που εμπόδισε τον δράστη από το να μπει στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξήρε τον ραβίνο, αλλά και τον φύλακα ασφαλείας που αψήφησαν το κίνδυνο και προσπάθησαν να προστατεύσουν τους παρευρισκόμενους

Νέες λεπτομέρειες για την αιματηρή επίθεση με δύο νεκρούς στην Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ  αποκάλυψε ο ραβίνος, ο οποίος μπλόκαρε την είσοδο του κτιρίου, προκειμένου να εμποδίσει τον δράστη να επιτεθεί σε ακόμα περισσότερα θύματα.

Ο ραβίνος Ντάνιελ Γουόκερ έσπευσε να οχυρώσει τις πόρτες της συναγωγής Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue στο Crumpsall, καθώς ο δράστης,  Τζιχάντ Αλ-Σαμί προσπαθούσε να εισβάλει «με μανία» στο κτίριο, προτού τελικά πέσει πάνω του με το όχημά του.



Μιλώντας για πρώτη φορά μετά την φρικαλεότητα της Πέμπτης, ο ραβίνος Γουόκερ δήλωσε στο ITV News ότι όσοι τον βοήθησαν να κρατήσουν τις πόρτες κλειστές ήταν «πολύ, πολύ γενναίοι άνδρες».

Περιγράφοντας τα λόγια που φώναζε ο 35χρονος δράστης, ο ραβίνος είπε πως εξαπέλυε απειλές στους παρευρισκόμενους. «Φώναζε απειλές. “Θα σας πιάσω”, μας έλεγε».

«Όταν προσπάθησε να μπει μέσα στη συναγωγή, ήμασταν πολλοί που προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε μακριά», είπε ο ραβίνος στον τηλεοπτικό σταθμό.

Σε δήλωση που έκανε το απόγευμα, ο ραβίνος είπε ότι «η απώλεια που νιώθουμε είναι ανείπωτη».

«Δεν ήταν απλά μέλη της συναγωγής μας – ήταν φίλοι μας, οικογένειά μας – και η απουσία τους αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει ποτέ. Αυτή η βεβήλωση της συναγωγής μας, την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, είναι ένα επεισόδιο που μας έχει αλλάξει όλους για πάντα. Δύο από τα αγαπημένα μας μέλη δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ, ενώ άλλα παραμένουν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Η απώλεια που νιώθουμε είναι ανείπωτη. Ακόμα και σε αυτή την κοιλάδα της βαθύτερης θλίψης, μας στήριξε το εξαιρετικό θάρρος και η καλοσύνη τόσων πολλών», είπε ο Ντάνιελ Γουόκερ.

«Μας ενδυνάμωσαν οι αμέτρητες εκφράσεις αλληλεγγύης που λάβαμε... Στην πιο σκοτεινή μας ώρα, μας δείξατε ότι δεν είμαστε μόνοι. Η αγκαλιά σας μας θυμίζει ότι η αγάπη και η συμπόνια παραμένουν ισχυρότερες από το μίσος», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε ο ραβίνος, αυτή η επίθεση δεν ήταν μόνο εναντίον των Εβραίων, αλλά και εναντίον των κοινών αξιών της βρετανικής κοινωνίας.

Σημειώνεται ότι χθες ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξήρε από τη Ντάουνινγκ Στριτ τον ραβίνο, αλλά και τον φύλακα ασφαλείας - που αμφότεροι αψήφησαν το κίνδυνο και προσπάθησαν να προστατεύσουν τους παρευρισκόμενους στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Όπως αποκαλύφθηκε, δράστης της φονικής επίθεσης ήταν ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ-Σάμι, γεννημένος στη Συρία, ο οποίος μεγάλωσε σε σπίτι λίγα τετράγωνα από τον ναό που αιματοκύλισε. Ο Αλ-Σάμι έπεσε νεκρός από σφαίρες της αστυνομίας λίγα λεπτά μετά την επίθεση.

Ο Αλ-Σάμι είχε φτάσει στη Βρετανία ως παιδί και είχε λάβει υπηκοότητα το 2006. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές ούτε είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόληψης ριζοσπαστικοποίησης «Prevent». Ο ίδιος φέρεται να εργαζόταν ως δάσκαλος αγγλικών και προγραμματισμού, ενώ οι γείτονες τον περιγράφουν ως απομονωμένο και σιωπηλό άνθρωπο, που απέφευγε τις κοινωνικές επαφές.



