«Φώναζε απειλές, έλεγε "θα σας πιάσω», λέει ο ραβίνος που εμπόδισε τον δράστη από το να μπει στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Όπως σημείωσε ο ραβίνος, αυτή η επίθεση δεν ήταν μόνο εναντίον των Εβραίων, αλλά και εναντίον των κοινών αξιών της βρετανικής κοινωνίας.Σημειώνεται ότι χθες ο Βρετανός πρωθυπουργόςεξήρε από τη Ντάουνινγκ Στριτ τον ραβίνο, αλλά και τον- που αμφότεροι αψήφησαν το κίνδυνο και προσπάθησαν να προστατεύσουν τους παρευρισκόμενους στηνΌπως αποκαλύφθηκε,ης φονικής επίθεσης ήταν οο οποίος μεγάλωσε σε σπίτι λίγα τετράγωνα από τον ναό που αιματοκύλισε. Ο Αλ-Σάμι έπεσε νεκρός από σφαίρες της αστυνομίας λίγα λεπτά μετά την επίθεση.Ο Αλ-Σάμι είχε φτάσει στη Βρετανία ως παιδί και είχε λάβει υπηκοότητα το 2006. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές ούτε είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόληψης ριζοσπαστικοποίησης «Prevent». Ο ίδιος φέρεται να εργαζόταν ως δάσκαλος αγγλικών και προγραμματισμού, ενώ οι γείτονες τον περιγράφουν ως απομονωμένο και σιωπηλό άνθρωπο, που απέφευγε τις κοινωνικές επαφές.