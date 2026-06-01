Η συμφωνία για το Ιράν θα μιλά κυρίως για τα πυρηνικά, λέει ο Τραμπ

Το σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν θα αναφορές στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, γράφει σε ανάρτησή του ο Ντόναλτ Τραμπ, κάνοντας παράλληλα και για άλλη μια φορά επίθεση κατά του CNN.Σε ανάρτησή του αργά την Κυριακή στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να διαψεύσει αναφορά του CNN ότι η συμφωνία δεν αναφέρεται στα πυρηνικά.«Το CNN με τα fake news είπε σήμερα, όπως συνηθίζει, ότι η συμφωνία μου για τα πυρηνικά του Ιράν δεν μιλά για τα πυρηνικά, ενώ στην πραγματικότητα αναφέρει πολύ καθαρά ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», έγραψε.Πρόσθεσε ότι «στη συνέχεια, η συμφωνία αναφέρεται με πολύ ισχυρές και εκτενείς λεπτομέρειες, σε διάφορες άλλες πτυχές του ζητήματος των πυρηνικών. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας», πρόσθεσε πριν επιτεθεί στο CNN λέγοντας ότι είναι «μια καταστροφή με χαμηλή θεαματικότητα».Δημοσιεύματα την περασμένη εβδομάδα ανέφεραν ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν καταλήξει σε προσχέδιο το οποίο χρειαζόταν και έγκριση από την ηγεσία των δύο χωρών, αλλά από τότε ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά έχει προβεί σε τέτοιες ενέργειες.