Ένα παιδί νεκρό μετά από συντριβή ουκρανικού drone στη Χερσώνα, γυναίκα σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στο Νίκοπολ
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Ρωσία Drone Πόλεμος Ουκρανία Νεκροί

Ένα παιδί νεκρό μετά από συντριβή ουκρανικού drone στη Χερσώνα, γυναίκα σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στο Νίκοπολ

Μια γυναίκα 50 ετών σκοτώθηκε και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν – τα δύο σοβαρά – από ρωσική επίθεση στο Νικόπολ, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ της κεντροανατολικής Ουκρανίας, ανέφερε ο κυβερνήτης της

Ένα παιδί νεκρό μετά από συντριβή ουκρανικού drone στη Χερσώνα, γυναίκα σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στο Νίκοπολ
Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) συνετρίβη σήμερα σε μια κατοικία, σε κατεχόμενη από τη Ρωσία ζώνη της νότιας Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι τοπικές, φιλορωσικές αρχές.

Εξάλλου, μια γυναίκα 50 ετών σκοτώθηκε και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν – τα δύο σοβαρά – από ρωσική επίθεση στο Νικόπολ, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ της κεντροανατολικής Ουκρανίας, ανέφερε ο κυβερνήτης της, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Οι φιλορωσικές αρχές του κατεχόμενου τμήματος της Χερσώνας ανακοίνωσαν ότι ένα αγόρι που γεννήθηκε το 2020 σκοτώθηκε όταν ουκρανικό drone έπληξε μια κατοικία στο Γκενίτσεσκ, μια πόλη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην κατεχόμενη Κριμαία. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Σάλντο, έναν φιλορώσο αξιωματούχο.

Σημειώνεται ότι το Γκενίτσεσκ έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων στις 24 Φεβρουαρίου 2022, την πρώτη ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία.

Αφού ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε την πόλη της Χερσώνας, το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, οι ρωσικές κατοχικές αρχές μετέφεραν το τοπικό διοικητικό κέντρο τους στο Γκενίτσεσκ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης