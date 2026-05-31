Ένα παιδί νεκρό μετά από συντριβή ουκρανικού drone στη Χερσώνα, γυναίκα σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στο Νίκοπολ
Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) συνετρίβη σήμερα σε μια κατοικία, σε κατεχόμενη από τη Ρωσία ζώνη της νότιας Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι τοπικές, φιλορωσικές αρχές.
Εξάλλου, μια γυναίκα 50 ετών σκοτώθηκε και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν – τα δύο σοβαρά – από ρωσική επίθεση στο Νικόπολ, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ της κεντροανατολικής Ουκρανίας, ανέφερε ο κυβερνήτης της, Ολεξάντρ Γκάνζα.
Οι φιλορωσικές αρχές του κατεχόμενου τμήματος της Χερσώνας ανακοίνωσαν ότι ένα αγόρι που γεννήθηκε το 2020 σκοτώθηκε όταν ουκρανικό drone έπληξε μια κατοικία στο Γκενίτσεσκ, μια πόλη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην κατεχόμενη Κριμαία. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Σάλντο, έναν φιλορώσο αξιωματούχο.
Αφού ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε την πόλη της Χερσώνας, το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, οι ρωσικές κατοχικές αρχές μετέφεραν το τοπικό διοικητικό κέντρο τους στο Γκενίτσεσκ.
Σημειώνεται ότι το Γκενίτσεσκ έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων στις 24 Φεβρουαρίου 2022, την πρώτη ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία.
A child has allegedly been killed in a Ukraine attack on occupied Kherson oblast.— Tim White (@TWMCLtd) May 31, 2026
5 adults were supposedly injured in the drone strike on Henichesk. It's a town where Ukraine has recently been hitting military and occupiers' FSB regularly. pic.twitter.com/FfybD8ZCef
