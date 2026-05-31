Ράμα για τα επεισόδια στην Αλβανία: Μηδενική ανοχή σε άμυαλες συμμορίες
Με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Αλβανίας συνεχάρη τις δυνάμεις της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των επεισοδίων, καταδικάζοντας, παράλληλα, τη δράση «άμυαλης συμμορίας με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας»
Συγχαρητήρια στην αλβανική αστυνομία για την αντιμετώπιση των επεισοδίων στο Ζβέρνετς, στα οποία τραυματίστηκε κι ένας Έλληνας, έδωσε ο Έντι Ράμα.
Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας καταδικάζει, παράλληλα, τη δράση «άμυαλης συμμορίας με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας».
Ειδικότερα, στο μήνυμά του ο Ράμα συνεχάρη τη διοίκηση της κρατικής αστυνομίας για τη «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια, όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία της Αυλώνας.
«Συγχαίρω την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μυών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας της Αυλώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλβανός πρωθυπουργός.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η ορθή κατεύθυνση.
Αναλυτικά η ανάρτησή του Έντι Ράμα
«Αύριο είναι η σειρά μου να μιλήσω για ένα εξαιρετικό έργο για την Αλβανία, για το οποίο εργάζονται εδώ και αρκετά χρόνια πλέον και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με κάποιες μεγάλες ανακρίβειες, που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.
Εν τω μεταξύ, συγχαίρω την ηγεσία της Αστυνομίας του Κράτους για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή τους, τόσο απέναντι σε εκείνη την ομάδα μυών χωρίς εγκέφαλο με τον τίτλο των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, όσο και απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας του Βλόρα.
Η νέα προσέγγιση της μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε γαλάζια στολή που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού, είναι η σωστή.
*Για το ίδιο το έργο και τις αλήθειες και ανακρίβειες γύρω του, περισσότερα αύριο στις 10.00. Live για όλους τους ενδιαφερόμενους φυσικά».
Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tanimë dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha, që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit.— Edi Rama (@ediramaal) May 31, 2026
Ndërkohë e përgëzoj lidershipin e…
