Ανάλυση: Κρυφτούλι χωρίς τέλος στα Στενά του Ορμούζ, πώς ο Τραμπ υποτίμησε τις πραγματικές αντοχές των μουλάδων

Η 7η Οκτωβρίου

Τα Στενά του Ορμούζ

Το πυρηνικό πρόγραμμα

Γιατί ο πόλεμος θα επιστρέφει

Αυτή η αρχιτεκτονική επέτρεψε στην Τεχεράνη να πιέζει το Ισραήλ, να απειλεί αμερικανικές δυνάμεις, να διαταράσσει θαλάσσιες οδούς, να επηρεάζει κυβερνήσεις και να ανεβάζει ή να χαμηλώνει την ένταση ανάλογα με τη συγκυρία. Η αξία αυτού του μοντέλου βρίσκεται ακριβώς στην ευελιξία του. Το Ιράν μπορεί να δρα άμεσα, έμμεσα ή υβριδικά. Να αρνείται την εμπλοκή του όταν το συμφέρει. Να την υπονοεί όταν θέλει να στείλει μήνυμα. Και να αφήνει τους πληρεξουσίους του να λειτουργούν ως στρατηγικό βάθος. Αυτό φάνηκε καθαρά μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ δεν ήταν απλώς μια τρομοκρατική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Ηταν η στιγμή κατά την οποία φάνηκε σε πλήρη έκταση το βάθος του ιρανικού δικτύου. Η Χαμάς, εξοπλισμένη και υποστηριγμένη επί χρόνια από την Τεχεράνη, προκάλεσε το μεγαλύτερο τραύμα στην ισραηλινή ασφάλεια από την ίδρυση του κράτους. Η ιρανική ηγεσία δεν καταδίκασε την επίθεση. Τη χαιρέτισε ως πράξη αντίστασης.Ακολούθησε η ενεργοποίηση πολλαπλών μετώπων. Η Χεζμπολάχ άρχισε να χτυπά το βόρειο Ισραήλ. Οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές σε Ιράκ και Συρία επιτέθηκαν σε αμερικανικές δυνάμεις. Οι Χούθι έβαλαν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία και αμερικανικά ναυτικά μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι όλα αυτά δεν δημιουργήθηκαν μετά την 7η Οκτωβρίου. Προϋπήρχαν. Η 7η Οκτωβρίου απλώς αποκάλυψε πόσο λειτουργική είχε γίνει αυτή η περιφερειακή μηχανή.Από εκείνη τη στιγμή, το Ισραήλ άλλαξε δόγμα. Το ισραηλινό κράτος άρχισε να κινείται με πιο προληπτική λογική. Οχι μόνο απέναντι στους πληρεξουσίους της Τεχεράνης, αλλά και απέναντι στην ίδια την ιρανική υποδομή ισχύος.Tα όρια της ισχύοςΟ Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που χτύπησε απευθείας τόσο ψηλά στην ιρανική στρατιωτική πυραμίδα. Η εξόντωση του Κασέμ Σολεϊμανί το 2020 ήταν μια πράξη που άλλαξε τα όρια του προηγούμενου παιχνιδιού. Εδειξε ότι η Ουάσινγκτον ήταν διατεθειμένη να ξεπεράσει την παλιά λογική της αναλογικής απάντησης.Αργότερα, οι αμερικανικές επιχειρήσεις σε ιρανικό έδαφος και τα χτυπήματα σε στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές έδειξαν ότι η στρατιωτική πίεση μπορεί να έχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Μπορεί να καθυστερήσει προγράμματα. Να διαλύσει κόμβους. Να υποχρεώσει την Τεχεράνη να προσαρμοστεί. Να της αφαιρέσει χρόνο, τεχνογνωσία, ανθρώπους και μέσα.Δεν μπορείς όμως εύκολα να αλλάξεις το DNA ενός καθεστώτος, αν αυτό δεν πιεστεί πολιτικά από μέσα ή αν δεν αναγκαστεί να επαναπροσδιορίσει τον ίδιο τον εαυτό του.Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει τώρα. Παρά τα πλήγματα, το ιρανικό σύστημα δεν δείχνει να εγκαταλείπει τη στρατηγική του. Αντιθέτως, σκληρότεροι μηχανισμοί μέσα στο καθεστώς εμφανίζονται να αποκτούν μεγαλύτερο βάρος.Γι’ αυτό η συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να διαβαστεί σωστά. Το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος θα ήταν ασφαλώς μια κρίσιμη εξέλιξη. Θα μείωνε την πίεση στις αγορές ενέργειας. Θα καθησύχαζε τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο. Θα έδινε στον Τραμπ τη δυνατότητα να παρουσιάσει μια άμεση επιτυχία. Θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να εμφανιστεί όχι ως ηττημένη, αλλά ως δύναμη που διαπραγματεύεται από θέση ελέγχου πάνω σε έναν παγκόσμιο ενεργειακό κόμβο. Ομως το άνοιγμα των Στενών δεν είναι ειρήνη, είναι ξεκάθαρα διαχείριση κινδύνου.Ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία, το Ιράν θα επιχειρήσει να διατηρήσει έναν βαθμό μόχλευσης στη ναυσιπλοΐα. Οχι απαραίτητα με έναν γενικευμένο αποκλεισμό. Για την Τεχεράνη, τα Στενά δεν είναι μία γεωγραφική ζώνη επιρροής, είναι μέσο ισχύος και δεδομένα μοχλός πίεσης. Είναι το σημείο στο οποίο ένα καθεστώς υπό πίεση μπορεί να θυμίζει στον κόσμο ότι η δική του ασφάλεια δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλει να στείλει το Ιράν: αν η Δύση απειλεί την επιβίωση ή την ισχύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε το κόστος δεν θα μείνει εντός των ιρανικών συνόρων.Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Εδώ η δυσκολία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Μια συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει νέους περιορισμούς, επιθεωρήσεις ή χρονοδιαγράμματα. Μπορεί να επιβραδύνει την πορεία. Μπορεί να δημιουργήσει ένα μεταβατικό πλαίσιο. Ομως η κρίσιμη ερώτηση είναι και πάλι άλλη: έχει το ιρανικό καθεστώς αποφασίσει στρατηγικά να εγκαταλείψει την επιλογή της πυρηνικής ισχύος ή απλώς παζαρεύει τον ρυθμό, το κόστος και τη διεθνή ανοχή; Η εμπειρία δείχνει ότι η δεύτερη εκδοχή είναι πιθανότερη.Το Ιράν βλέπει το πυρηνικό πρόγραμμα ως ασφάλεια καθεστώτος, ως εργαλείο κύρους και ως μηχανισμό αποτροπής. Οσο αισθάνεται περικυκλωμένο από τις ΗΠΑ, απειλούμενο από το Ισραήλ και πιεζόμενο οικονομικά, δύσκολα θα εγκαταλείψει πλήρως ένα πρόγραμμα που του δίνει στρατηγική βαρύτητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διπλωματία είναι άχρηστη. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να «υπερπωλείται». Μπορεί να κερδίσει χρόνο. Μπορεί να μειώσει τον άμεσο κίνδυνο. Μπορεί να ανοίξει κανάλια επικοινωνίας. Αλλά δεν λύνει το θεμελιώδες ερώτημα της ιρανικής πρόθεσης. Και αυτό το ερώτημα είναι το πραγματικό κέντρο της κρίσης. Οχι αν η Τεχεράνη θα δεχθεί προσωρινούς περιορισμούς. Αλλά αν αποδέχεται πραγματικά ότι δεν μπορεί να κινηθεί προς μια πυρηνική δυνατότητα που θα άλλαζε οριστικά την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή.Το πιθανότερο σενάριο, ακόμη και μετά από μια συμφωνία, δεν είναι μια καθαρή ειρήνη. Είναι ένας κύκλος. Αντιπαράθεση, αποκλιμάκωση, νέα κρίση, νέα διαπραγμάτευση, νέα σύγκρουση.Το Ιράν θα συνεχίσει να επενδύει σε πυραύλους, drones, πληρεξουσίους και υβριδικά μέσα. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά τις απειλές πριν αυτές ωριμάσουν πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να προστατεύουν βάσεις, συμμάχους, θαλάσσιες οδούς και ενεργειακές ροές. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο είδος σύγκρουσης. Οχι ο ολοκληρωτικός πόλεμος που ξεσπά μία φορά και τελειώνει με μια καθαρή στρατιωτική έκβαση. Αλλά ο μόνιμος πόλεμος χαμηλής, μεσαίας και κατά διαστήματα υψηλής έντασης. Ενας πόλεμος που δεν τελειώνει, επειδή καμία πλευρά δεν μπορεί να αποδεχθεί πλήρως τους όρους ασφαλείας της άλλης. Η Τεχεράνη θέλει την Αμερική εκτός Μέσης Ανατολής και το Ισραήλ σε μόνιμη πίεση. Το Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχθεί ένα Ιράν με πυρηνικό οπλοστάσιο και δίκτυο περικύκλωσης. Η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να αφήσει τον Περσικό Κόλπο και τις θαλάσσιες οδούς να μετατραπούν σε ιρανικό διαπραγματευτικό όμηρο. Αυτές οι τρεις πραγματικότητες δεν συμβιβάζονται εύκολα.Αν ο Τραμπ φτάσει σε συμφωνία με το Ιράν, θα έχει πετύχει κάτι σημαντικό σε τακτικό επίπεδο. Θα έχει μειώσει την άμεση ένταση. Θα έχει ανοίξει ξανά, έστω υπό όρους, μια κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία. Θα έχει περιορίσει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ενεργειακής κρίσης. Θα έχει αγοράσει πολιτικό και διπλωματικό χρόνο. Αλλά δεν θα έχει λύσει το ιρανικό πρόβλημα.Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα Στενά του Ορμούζ. Δεν είναι μόνο ο εμπλουτισμός ουρανίου. Δεν είναι μόνο οι Φρουροί της Επανάστασης. Δεν είναι μόνο η Χεζμπολάχ, οι Χούθι ή οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ.Είναι όλα αυτά μαζί, δεμένα σε μια ιδεολογική και στρατηγική συνέχεια που ξεκινά από το 1979 και φτάνει μέχρι σήμερα.Η συμφωνία μπορεί να σταματήσει ένα επεισόδιο. Μπορεί να χαμηλώσει τη φωτιά. Δεν μπορεί όμως να καταργήσει την κεντρική αντίφαση: ένα επαναστατικό καθεστώς που θεωρεί την αμερικανική παρουσία και την ισραηλινή ασφάλεια εμπόδια στην αποστολή του. Γι’ αυτό η επόμενη μέρα δεν θα είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Θα είναι επιστροφή στη γνωστή Μέση Ανατολή. Με λιγότερη ένταση για ένα διάστημα, περισσότερη διπλωματία στην επιφάνεια και την ίδια σύγκρουση να κινείται από κάτω.Το Ιράν μπορεί να υπογράψει. Η Αμερική μπορεί να ανακοινώσει. Το Ισραήλ μπορεί να περιμένει. Αλλά ο πόλεμος που άνοιξε δεν κλείνει με υπογραφές σε ένα χαρτί - όχι σήμερα, ούτε και αύριο. Αλλωστε σε ιστορικούς χρόνους το «τώρα» είναι σε όλες του τις εκφάνσεις σχετικό.