Μαρίνα Βλαχάκη: Όσο ήμουν στο πλευρό του Στράτου Διονυσίου ένιωθα να παραμερίζουν την καλλιτεχνική μου υπόσταση
Είναι ένα παράπονό μου, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια
Παραγκωνισμένη καλλιτεχνικά αισθανόταν η Μαρίνα Βλαχάκη τα χρόνια που ήταν παρτενέρ του Στράτου Διονυσίου. Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ο κόσμος εστίαζε κυρίως στο γεγονός ότι ήταν σύντροφός του και λιγότερο στην επαγγελματική της ταυτότητα. Αυτό είναι ένα παράπονό της.
«Στο τέλος του 1980 με πήρε ο Στράτος Διονυσίου σαν παρτενέρ του, που ήμουν μέσα σε αυτή τη χρυσή του εποχή. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν μαζί, ένιωσα να παραμερίζουν την καλλιτεχνική μου υπόσταση για να πουν “η σύντροφος του Διονυσίου”. Θα το πω μικροπαράπονο”», τόνισε η Μαρίνα Βλαχάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 31 Μαΐου.
Για εκείνη, ο αείμνηστος τραγουδιστής χαρακτηριζόταν από μία παιδικότητα: «Ο Στράτος ήταν ένα μικρό παιδί στην ψυχή. Είχε πολύ χιούμορ και, μετά από εξαντλητικές πρόβες, ανέβαινε πάνω στην πίστα σαν παιδί και μας έλεγε ανέκδοτα. “Βρε Στράτο, έχεις και υποκριτικό ταλέντο, θα μπορούσες να γίνεις και ηθοποιός” του έλεγα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Μαρίνα Βλαχάκη εξέφρασε την ενόχλησή της για το γεγονός ότι ο Στράτος Διονυσίου δεν θεωρείται, όπως είπε, ισάξιος του Στέλιου Καζαντζίδη. «Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν μια τεράστια φωνή, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Εμένα με ενοχλεί που δεν τον έχουν ίσο με τον Στράτο και έχουν πρώτα εκείνον. Δηλαδή ακούω πολλές φορές να λένε “πρώτος είναι ο Καζαντζίδης και μετά ο Στράτος”. Όχι», πρόσθεσε.
Τέλος, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι η ζωή του Στράτου Διονυσίου θα μπορούσε να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να συμμετείχε και εκείνη στο φιλμ. «Θα μπορούσε να γίνει ταινία η ζωή του Στράτου Διονυσίου αλλά εγώ θα ήθελα να μη συμμετέχω. Γιατί, μπορώ να πω, έχω μετανιώσει που υπέγραψα για να χρησιμοποιήσουν το όνομα μου στην παράσταση».
