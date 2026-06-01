Μαρίνα Βλαχάκη: Όσο ήμουν στο πλευρό του Στράτου Διονυσίου ένιωθα να παραμερίζουν την καλλιτεχνική μου υπόσταση
GALA
Μαρίνα Βλαχάκη Στράτος Διονυσίου

Μαρίνα Βλαχάκη: Όσο ήμουν στο πλευρό του Στράτου Διονυσίου ένιωθα να παραμερίζουν την καλλιτεχνική μου υπόσταση

Είναι ένα παράπονό μου, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια

Μαρίνα Βλαχάκη: Όσο ήμουν στο πλευρό του Στράτου Διονυσίου ένιωθα να παραμερίζουν την καλλιτεχνική μου υπόσταση
3 ΣΧΟΛΙΑ
Παραγκωνισμένη καλλιτεχνικά αισθανόταν η Μαρίνα Βλαχάκη τα χρόνια που ήταν παρτενέρ του Στράτου Διονυσίου. Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ο κόσμος εστίαζε κυρίως στο γεγονός ότι ήταν σύντροφός του και λιγότερο στην επαγγελματική της ταυτότητα. Αυτό είναι ένα παράπονό της.

«Στο τέλος του 1980 με πήρε ο Στράτος Διονυσίου σαν παρτενέρ του, που ήμουν μέσα σε αυτή τη χρυσή του εποχή. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν μαζί, ένιωσα να παραμερίζουν την καλλιτεχνική μου υπόσταση για να πουν “η σύντροφος του Διονυσίου”. Θα το πω μικροπαράπονο”», τόνισε η Μαρίνα Βλαχάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 31 Μαΐου.

Για εκείνη, ο αείμνηστος τραγουδιστής χαρακτηριζόταν από μία παιδικότητα: «Ο Στράτος ήταν ένα μικρό παιδί στην ψυχή. Είχε πολύ χιούμορ και, μετά από εξαντλητικές πρόβες, ανέβαινε πάνω στην πίστα σαν παιδί και μας έλεγε ανέκδοτα. “Βρε Στράτο, έχεις και υποκριτικό ταλέντο, θα μπορούσες να γίνεις και ηθοποιός” του έλεγα».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της


Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Μαρίνα Βλαχάκη εξέφρασε την ενόχλησή της για το γεγονός ότι ο Στράτος Διονυσίου δεν θεωρείται, όπως είπε, ισάξιος του Στέλιου Καζαντζίδη. «Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν μια τεράστια φωνή, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Εμένα με ενοχλεί που δεν τον έχουν ίσο με τον Στράτο και έχουν πρώτα εκείνον. Δηλαδή ακούω πολλές φορές να λένε “πρώτος είναι ο Καζαντζίδης και μετά ο Στράτος”. Όχι», πρόσθεσε.

Τέλος, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι η ζωή του Στράτου Διονυσίου θα μπορούσε να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να συμμετείχε και εκείνη στο φιλμ. «Θα μπορούσε να γίνει ταινία η ζωή του Στράτου Διονυσίου αλλά εγώ θα ήθελα να μη συμμετέχω. Γιατί, μπορώ να πω, έχω μετανιώσει που υπέγραψα για να χρησιμοποιήσουν το όνομα μου στην παράσταση».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης