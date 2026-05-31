Σε Συρία και Ιράκ επεκτείνει τον ρόλο του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ως ειδικού προεδρικού απεσταλμένου σε Συρία και Ιράκ.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, o Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων της Ουάσινγκτον με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών, ενώ ο Μπάρακ θα διατηρήσει παράλληλα τα καθήκοντά του ως πρέσβης στην Τουρκία.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ο οποίος έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο, θα διοριστεί Ειδικός Προεδρικός Απεσταλμένος στη Συρία και, παράλληλα, Ειδικός Προεδρικός Απεσταλμένος στο Ιράκ, καθώς προωθούμε τη στρατηγική μας συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Συρίας και του Ιράκ και οι σχέσεις μας μαζί τους συνεχίζουν να ενισχύονται!
Ο Τομ θα παραμείνει πρέσβης στην Τουρκία και θα ενεργεί με την πλήρη υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο που έχει επιτελέσει ο Τομ Μπάρακ, καθώς και τη συνεχή προθυμία του να υπηρετεί τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!».
