Αραγτσί: Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν κρίνουμε χωρίς ξεκάθαρο αποτέλεσμα
Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα, τόνισε σε δηλώσεις του υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία» αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.

