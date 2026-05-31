Αραγτσί: Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν κρίνουμε χωρίς ξεκάθαρο αποτέλεσμα
Αραγτσί: Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν κρίνουμε χωρίς ξεκάθαρο αποτέλεσμα
Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα, τόνισε σε δηλώσεις του υπουργός Εξωτερικών του Ιράν
Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.
«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία» αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.
«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία» αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:— Clash Report (@clashreport) May 31, 2026
The talks and exchange of messages are ongoing, and until a specific result is reached, it is not possible to make a judgment about them.
Anything being said right now is speculation and should not be given importance. pic.twitter.com/PSe2xjzUJS
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα