Ο πρώην πρόεδρος του Κονγκό καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

τουαπό το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης και βύθισε τη χώρα σε πολιτική κρίση. Το 2015, το σχέδιο αλλαγής του εκλογικού νόμου ώστε να παραμείνει στην εξουσία και για τρίτη θητεία, πέραν των δύο που επιτρέπονται από το Σύνταγμα, προκάλεσε ογκώδεις διαδηλώσεις. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ταραχές και τελικά ο Καμπιλά δεν έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές του 2018.Ο μοναχικός και απόμακρος πρώην πρόεδρος δεν ήταν ποτέ άνετος στις επίσημες τελετές. Εμφανιζόταν ευτυχής μόνο όταν οδηγούσε τρακτέρ ή άλλα βαριά μηχανήματα, σε διάφορα εγκαίνια. Σύμφωνα με έναν διπλωμάτη που τον συνάντησε πολλές φορές, φαίνεται ότι αυτό που του αρέσει στην πραγματικότητα είναι τα βιντεοπαιχνίδια και τα αυτοκίνητα.