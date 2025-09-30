Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Τραγωδία στην Κίνα: 31χρονος ορειβάτης σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 5.500 μέτρων ενώ τραβούσε φωτογραφία - Δείτε βίντεο
Φέρεται να αποσύνδεσε το σχοινί ασφαλείας του προκειμένου να βγάλει φωτογραφίες από την κορυφή του βουνού
Τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, όταν ένας 31χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του πέφτοντας από την κορυφή του βουνού Nama Peak, σε ύψος περίπου 5.500 μέτρων, ενώ προσπαθούσε να τραβήξει μια φωτογραφία για να απαθανατίσει την στιγμή.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Daily Mail, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, όταν ο άνδρας, μέλος ομάδας ορειβατών που είχε καταφέρει να φτάσει στην παγωμένη κορυφή του βουνού, φέρεται να αποσύνδεσε το σχοινί ασφαλείας του προκειμένου να βγάλει φωτογραφίες.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, γλίστρησε σε επικίνδυνο σημείο κοντά σε μία χαράδρα και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Οι άλλοι ορειβάτες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο από τα να βλέπουν τον συνοδοιπόρο τους να πέφτει.
Μέλη της ορειβατικής ομάδας και διασώστες, που συμμετείχαν στην αποστολή, ανέφεραν ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες, με έντονο ψύχος και χιόνι, γεγονός που καθιστούσε κάθε κίνηση χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας εξαιρετικά επικίνδυνη.
Το Nama Peak, γνωστό για το εντυπωσιακό αλλά απαιτητικό του ανάγλυφο, προσελκύει έμπειρους ορειβάτες από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, όπως τονίζουν ειδικοί στην ορειβασία, οι αναβάσεις σε τέτοια υψόμετρα απαιτούν αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της ανάβασης.
A tragic accident in China: a 31-year-old climber fell to his death on Mount Namu in Sichuan after removing his safety rope to take a selfie in the snow. pic.twitter.com/eGC9LuzMeC— THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) September 29, 2025
