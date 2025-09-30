Μέση Ανατολή: Θετική διάθεση στο σχέδιο Τραμπ δείχνει η Χαμάς - Την Τετάρτη θα απαντήσει, λέει το CBS

Τι προβλέπει η πρόταση 20 σημείων που έχει αφήσει στο τραπέζι ο Τραμπ - Ο ρόλος του Τόνι Μπλερ - Στηρίζουν και οι μουσουλμανικές χώρες το αμερικανικό σχέδιο, προσθέτοντας, έτσι, περισσότερη πίεση στην παλαιστινιακή οργάνωση