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Είδε τον Χάρο με τα μάτια του: Φάλαινα παραλίγο να καταπιεί δύτη που κινηματογραφούσε ψάρια στη Νότια Αφρική, βίντεο
Είδε τον Χάρο με τα μάτια του: Φάλαινα παραλίγο να καταπιεί δύτη που κινηματογραφούσε ψάρια στη Νότια Αφρική, βίντεο
Συγκλονιστικές εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που μια φάλαινας φυσητήρας ανοίγει ξαφνικά το πελώριο στόμα της λίγα εκατοστά δίπλα από δύτη που εκείνη την ώρα παρακολουθούσε και κατέγραφε κοπάδι με ψάρια
Μια εξαιρετικά επικίνδυνη στιγμή έζησε δύτης στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αφρικής, όταν βρέθηκε λίγα μόλις εκατοστά μακριά από το ανοιχτό στόμα μιας τεράστιας φάλαινας που κινηματογραφούσε κοπάδι από ψάρια. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τον δύτη να παραμένει ψύχραιμος και να συνεχίζει να κολυμπά χωρίς να τραυματιστεί, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε κυριολεκτικά δευτερόλεπτα πριν από μια πιθανή κατάποση.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, το παρολίγον θύμα κι ένας ακόμη δύτης κινηματογραφούσαν ένα κοπάδι σαρδέλων στα νερά ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, χωρίς να αντιληφθούν ότι δεν ήταν οι μόνοι που είχαν εντοπίσει τα ψάρια.
Στο εντυπωσιακό βίντεο, ο ένας δύτης φαίνεται να κολυμπά στο πλάι, όταν ξαφνικά η φάλαινα αναδύεται από τα νερά και ανοίγει το τεράστιο στόμα της σε απόσταση λίγων μόλις εκατοστών από τον άνθρωπο.
Δείτε το βίντεο
Παρά τη δραματική σκηνή, ο δύτης καταφέρνει να συνεχίσει την πορεία του χωρίς να τραυματιστεί και διατηρεί την ψυχραιμία του, αν και βρέθηκε κυριολεκτικά δευτερόλεπτα μακριά από το ενδεχόμενο να... βρεθεί στο εσωτερικό της φάλαινας.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πρόκειται για φάλαινα φυσητήρα που μπορεί να φτάσει σε μήκος έως και τα 14 μέτρα και να ζυγίζει έως 50 τόνους. Το θαλάσσιο θηλαστικό δεν θεωρεί τον άνθρωπο θήραμα, ωστόσο τρέφεται κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα προς τα κοπάδια ψαριών, τα οποία καταπίνει ανοίγοντας διάπλατα το στόμα του.
Σε περιπτώσεις όπου άνθρωποι βρίσκονται πολύ κοντά, υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν κατά λάθος ή να δεχθούν ισχυρό χτύπημα από τη δύναμη της κίνησης του ζώου, οπότε και οι ειδικοί συνιστούν να κρατάει κανείς μια απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων σε μια αντίστοιχη περίπτωση.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, το παρολίγον θύμα κι ένας ακόμη δύτης κινηματογραφούσαν ένα κοπάδι σαρδέλων στα νερά ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, χωρίς να αντιληφθούν ότι δεν ήταν οι μόνοι που είχαν εντοπίσει τα ψάρια.
Στο εντυπωσιακό βίντεο, ο ένας δύτης φαίνεται να κολυμπά στο πλάι, όταν ξαφνικά η φάλαινα αναδύεται από τα νερά και ανοίγει το τεράστιο στόμα της σε απόσταση λίγων μόλις εκατοστών από τον άνθρωπο.
Δείτε το βίντεο
Παρά τη δραματική σκηνή, ο δύτης καταφέρνει να συνεχίσει την πορεία του χωρίς να τραυματιστεί και διατηρεί την ψυχραιμία του, αν και βρέθηκε κυριολεκτικά δευτερόλεπτα μακριά από το ενδεχόμενο να... βρεθεί στο εσωτερικό της φάλαινας.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πρόκειται για φάλαινα φυσητήρα που μπορεί να φτάσει σε μήκος έως και τα 14 μέτρα και να ζυγίζει έως 50 τόνους. Το θαλάσσιο θηλαστικό δεν θεωρεί τον άνθρωπο θήραμα, ωστόσο τρέφεται κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα προς τα κοπάδια ψαριών, τα οποία καταπίνει ανοίγοντας διάπλατα το στόμα του.
Σε περιπτώσεις όπου άνθρωποι βρίσκονται πολύ κοντά, υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν κατά λάθος ή να δεχθούν ισχυρό χτύπημα από τη δύναμη της κίνησης του ζώου, οπότε και οι ειδικοί συνιστούν να κρατάει κανείς μια απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων σε μια αντίστοιχη περίπτωση.
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