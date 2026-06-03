Παρίσι: Αναβλήθηκαν τα εγκαίνια της γιγαντιαίας «σπηλιάς» στην Pont Neuf μετά από ζημιές λόγω ισχυρών ανέμων, δείτε βίντεο
Παρίσι: Αναβλήθηκαν τα εγκαίνια της γιγαντιαίας «σπηλιάς» στην Pont Neuf μετά από ζημιές λόγω ισχυρών ανέμων, δείτε βίντεο
Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το έργο, το οποίο επρόκειτο να ανοίξει για το κοινό στις 6 Ιουνίου και να παραμείνει προσβάσιμο για τρεις εβδομάδες, δεν θα υποδεχθεί επισκέπτες σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα
Αναβλήθηκαν τα εγκαίνια της προσωρινής εγκατάστασης του καλλιτέχνη JR στην Pont Neuf στο Παρίσι, καθώς η γιγαντιαία φουσκωτή κατασκευή που περιβάλλει την ιστορική γέφυρα υπέστη ζημιές λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας της.
Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το έργο, το οποίο επρόκειτο να ανοίξει για το κοινό στις 6 Ιουνίου και να παραμείνει προσβάσιμο για τρεις εβδομάδες, δεν θα υποδεχθεί επισκέπτες σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Αρκετά γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό οφείλεται σε ισχυρούς ανέμους.
Σε ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι του έργου ανέφεραν ότι εξειδικευμένοι τεχνικοί εξετάζουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. «Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες του έργου εργάζονται αυτή τη στιγμή για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, θα ανακοινωθούν τα συμπεράσματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η εγκατάσταση αποτελείται από μια τεράστια φουσκωτή κατασκευή, η οποία δημιουργεί την ψευδαίσθηση μίας «σπηλιάς».
Ο JR, γνωστός διεθνώς και ως «Γάλλος Banksy», ξεκίνησε την πορεία του ως καλλιτέχνης γκράφιτι στους δρόμους του Παρισιού. Με το συγκεκριμένο έργο αποτίει φόρο τιμής στους Κρίστο και Ζαν-Κλοντ, οι οποίοι το 1985 είχαν καλύψει ολόκληρη τη γέφυρα με ύφασμα σε μία από τις πιο εμβληματικές παρεμβάσεις στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης.
Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το έργο, το οποίο επρόκειτο να ανοίξει για το κοινό στις 6 Ιουνίου και να παραμείνει προσβάσιμο για τρεις εβδομάδες, δεν θα υποδεχθεί επισκέπτες σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Αρκετά γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό οφείλεται σε ισχυρούς ανέμους.
Σε ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι του έργου ανέφεραν ότι εξειδικευμένοι τεχνικοί εξετάζουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. «Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες του έργου εργάζονται αυτή τη στιγμή για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο συμβάν. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, θα ανακοινωθούν τα συμπεράσματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, αποφασίστηκε η αναβολή των εγκαινίων, ενώ η νέα ημερομηνία έναρξης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης.
La «Caverne» qui emballe le Pont Neuf à Paris, une installation éphémère conçue par l'artiste JR, a été endommagée mardi 2 juin et son ouverture prévue samedi est reportée, ont indiqué les partenaires du projet. pic.twitter.com/sq21roSjdx— Le Figaro (@Le_Figaro) June 3, 2026
Η εγκατάσταση αποτελείται από μια τεράστια φουσκωτή κατασκευή, η οποία δημιουργεί την ψευδαίσθηση μίας «σπηλιάς».
Ο JR, γνωστός διεθνώς και ως «Γάλλος Banksy», ξεκίνησε την πορεία του ως καλλιτέχνης γκράφιτι στους δρόμους του Παρισιού. Με το συγκεκριμένο έργο αποτίει φόρο τιμής στους Κρίστο και Ζαν-Κλοντ, οι οποίοι το 1985 είχαν καλύψει ολόκληρη τη γέφυρα με ύφασμα σε μία από τις πιο εμβληματικές παρεμβάσεις στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης.
Strong winds and heavy rain damaged artist JR’s giant “La Caverne” installation covering Paris’ Pont Neuf bridge, forcing organisers to postpone its public opening scheduled for June 6. pic.twitter.com/w245r7rOKT— NoComment (@nocomment) June 3, 2026
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