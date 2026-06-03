Θύελλα στο CBS μετά την απόλυση βετεράνου δημοσιογράφου της εκπομπής 60 Minutes

Σε ανακοίνωσή του ο Σκοτ Πέλι καταγγέλλει τον εξαναγκασμό σε αποχώρηση πολλών στελεχών της εκπομπής, που «απολύθηκαν με κυνικό τρόπο και χωρίς λόγο»

Σκοτ Πέλι, μέλος της ομάδας της ενημερωτικής εκπομπής 60 Minutes, έπειτα από διαπληκτισμό για την τύχη της θρυλικής εκπομπής της αμερικανικής τηλεόρασης



Είναι το τελευταίο μίας μακράς σειράς επεισοδίων που ακολούθησαν την απόκτηση του CBS από την Paramount Skydance και τον διορισμό της -επικριτικής προς την προοδευτική γραμμή του αμερικανικού δικτύου και προσκείμενης στον Τραμπ- Μπάρι Γουάις στη θέση της διευθύντριας.







Ο Νικ Μπίλτον, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα εκτελεστικός παραγωγός του 60 Minutes, δήλωσε ότι ο Πέλι χρησιμοποίησε την πρώτη σύσκεψη της ομάδας για να τον δυσφημήσει και τον επέκρινε για «αγένεια και βαθιά περιφρονητική στάση».



«Η αντιπάθειά σας για το μέλλον της εκπομπής βγήκε στο φως – και σας άκουσα», αναφέρεται στην επιστολή απόλυσης με άμεση ισχύ που έστειλε το βράδυ της Τρίτης ο Μπίλτον στον Σκοτ Πέλι , σύμφωνα με το CBS News.



έθεσε σε αμφισβήτηση το κύρος της εκπομπής «για να προσελκύσει, όπως φαίνεται, την εύνοια της κυβέρνησης Τραμπ».



Σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύεται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πέλι καταγγέλλει τον εξαναγκασμό σε αποχώρηση πολλών στελεχών της εκπομπής, που «απολύθηκαν με κυνικό τρόπο και χωρίς λόγο». Κατά την διάρκεια της σύσκεψης της Δευτέρας, ο Σκοτ Πέλι κατηγόρησε μάλιστα την Γουάις ότι «σκοτώνει την εκπομπή».



View this post on Instagram Κλείσιμο

Μεταξύ άλλων κατηγορεί τα νέα στελέχη του δικτύου ότι φιμώνουν τους υπαλλήλους και ισχυρίζεται ότι του έδωσαν εντολή «να εισαγάγει ψεύδη και μεροληψία» στις ρεπορτάζ του.



Αναφέρει ακόμη ότι «τον περασμένο μήνα, το 60 Minutes έχασε το DNA του, όταν ολόκληρη η ανώτερη ηγεσία μας και δύο από τους καλύτερους δημοσιογράφους μας απολύθηκαν σκληρά χωρίς αιτία. Καλοί άνθρωποι φιμώθηκαν επειδή υπερασπίστηκαν το κοινό μας. Υπερασπίστηκαν τη δικαιοσύνη ενάντια στις δυνάμεις της πολιτικής μεροληψίας· υπερασπίστηκαν τον επαγγελματισμό ενάντια στο χάος».



Ο 68χρονος Πέλι είναι στέλεχος του CBS από το 1989.



To CBS News απέλυσε τον, μέλος της ομάδας της ενημερωτικής εκπομπής, έπειτα από διαπληκτισμό για την τύχη της θρυλικής εκπομπής της αμερικανικής τηλεόρασηςΕίναι το τελευταίο μίας μακράς σειράς επεισοδίων που ακολούθησαν τηνκαι τον διορισμό της -επικριτικής προς την προοδευτική γραμμή του αμερικανικού δικτύου και προσκείμενης στον Τραμπ- Μπάρι Γουάις στη θέση της διευθύντριας.Ακολούθησε η αποχώρηση μεγάλου αριθμού δημοσιογράφων που κατήγγειλαν παραβιάσεις της συντακτικής ανεξαρτησίας, αναφέρει ο Guardian Ο Νικ Μπίλτον, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα εκτελεστικός παραγωγός του 60 Minutes, δήλωσε ότι ο Πέλι χρησιμοποίησε την πρώτη σύσκεψη της ομάδας για να τον δυσφημήσει και τον επέκρινε για «αγένεια και βαθιά περιφρονητική στάση».«Η αντιπάθειά σας για το μέλλον της εκπομπής βγήκε στο φως – και σας άκουσα», αναφέρεται στην επιστολή απόλυσης με άμεση ισχύ που έστειλε το βράδυ της Τρίτης ο Μπίλτον στον Σκοτ Πέλι , σύμφωνα με το CBS News.Ο Πέλι του απάντησε γράφοντας ότι ο νέος ιδιοκτήτης του CBSΣε ανακοίνωσή του που δημοσιεύεται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πέλι καταγγέλλει τον εξαναγκασμό σε αποχώρηση πολλών στελεχών της εκπομπής, που «απολύθηκαν με κυνικό τρόπο και χωρίς λόγο». Κατά την διάρκεια της σύσκεψης της Δευτέρας, ο Σκοτ Πέλι κατηγόρησε μάλιστα την Γουάις ότι «σκοτώνει την εκπομπή».Μεταξύ άλλων κατηγορεί τα νέα στελέχη του δικτύου ότι φιμώνουν τους υπαλλήλους και ισχυρίζεται ότι του έδωσαν εντολή «να εισαγάγει ψεύδη και μεροληψία» στις ρεπορτάζ του.Αναφέρει ακόμη ότι «τον περασμένο μήνα,, όταν ολόκληρη η ανώτερη ηγεσία μας και δύο από τους καλύτερους δημοσιογράφους μας απολύθηκαν σκληρά χωρίς αιτία. Καλοί άνθρωποι φιμώθηκαν επειδή υπερασπίστηκαν το κοινό μας. Υπερασπίστηκαν τη δικαιοσύνη ενάντια στις δυνάμεις της πολιτικής μεροληψίας· υπερασπίστηκαν τον επαγγελματισμό ενάντια στο χάος».Ο 68χρονος Πέλι είναι στέλεχος του CBS από το 1989.

Στα τέλη του Μαΐου, ο γνωστός παρουσιαστής και πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Κόλμπερτ παρουσίασε το τελευταίο του «Late Show» στο CBS: είναι το τελευταίο επεισόδιο του πολέμου ανάμεσα στο Τραμπ και τα μέσα ενημέρωσης.



Το CBS έδωσε την διαβεβαίωση ότι η απόφαση για τον τερματισμό της εκπομπής του Κόλμπερτ ήταν «αποκλειστικά οικονομικής φύσεως» και ότι δεν έχει καμία σχέση με τις προσπάθειες της Paramount να εξασφαλίσει την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για την εξαγορά της Skydance Media έναντι 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Αλλά πολλοί είναι εκείνοι, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Στίβεν Κόλμπερτ, που είδαν και στο επεισόδιο αυτό το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ…